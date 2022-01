Peligrosa oleada

Sin duda alguna las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, deben estar bastante preocupadas por la oleada de Covid que parece estar llegando como tsunami a Baja California.

Aunque tanto Medina Amarillas como otros funcionarios tanto estatales como federales comenten que la nueva oleada, donde se prevé sea predominante la variante Ómicron, no será tan agresiva como las primeras detectadas, la gente los mira con recelo, porque aún se recuerda cuando el “zar de la pandemia” Hugo López-Gatell comentó en los primeros días de la pandemia que el Covid era como una “gripita”.

El riesgo de la variante Ómicron, según los especialistas, es que aunque pueda ser menos agresiva, la transmisión se realiza con mayor facilidad, lo que puede llevar a congestionar los hospitales y que haya pacientes sin oportunidad de recibir atención, como sucedió en 2020.

Será en pocas semanas cuando se podrá valorar si realmente Ómicron es menos agresiva, como aseguran las autoridades, o si de plano se sale de control con las consecuencias que ello conlleva. Por el momento a nivel nacional las muertes oficiales por el virus SarsCOV2 en todas sus variantes desde el inicio de la pandemia son casi 300 mil, aunque las cifras reales estimadas por especialistas e incluso por el Inegi a través del exceso de mortandad, sería cercana a los 700 mil.

PAN EN LA LONA EN ROSARITO

Grandes sin duda serán los retos del PAN en Rosarito para este 2022, partido político que sólo logró colocar a una regidora en el Cabildo. Dicen que la desbandada de panistas ocurrida durante las pasadas elecciones, principalmente porque muchos de ellos se pasaron al bando del entonces candidato Independiente Fernando Serrano García, causaron grandes huecos en su organización. De hecho el ex presidente municipal Silvano Abarca Macklís, ahora también es regidor pero por la vía independiente, aunque todavía no ha renunciado al PAN. Antonio Macías, quien dirige los rumbos del panismo rosaritense, le apuesta a la participación de los jóvenes para sacar del hoyo al partido, pero por ahora parece que no hay para cuando se levante, y comience a tomar su rol de oposición por lo que prefiere el silencio.

VERIFICACIÓN EN EL AIRE

La cancelación de la Verificación Vehicular Ambiental en la pasada “mini administración” estatal, presuntamente por serias irregularidades, así como el supuesto proyecto para reactivarla en este sexenio estatal ha quedado prácticamente en el aire. Fueron varios millones de pesos los que ingresaron a las arcas estatales en los años anteriores, cuando empezaron a operar los Centros de Verificación Ambiental concesionados a particulares.

Uno de los requisitos para obtener placas o poder revalidar la tarjeta de circulación, era la obligatoriedad de conta r con la verificación anticontaminante, aunque en realidad aún sin aprobar se realizaba el trámite. Con el cierre de los centros de verificación se anunció por parte de las autoridades estatales que este año sería requisito, por lo que se estaban habilitando los nuevos centros verificadores en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como unidades móviles para el resto del estado. Solo que al igual que la contaminación, todo parece haber quedado en el aire, porque no hay programa y ni siquiera reglas de operación.

MARINA SE POSICIONA

De acuerdo a los resultados de su “ranking” mensual de gobernadores, Demoscopia Digital informó que en su más reciente evaluación la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aparece en primer lugar, con un 68.7% de aval ciudadano. Ávila Olmeda se ubicó por encima del neoleonés, Samuel García Sepúlveda; el yucateco, Mauricio Vila Dosal; o la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entre otros.