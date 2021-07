Peleas grande ligas por las sustancias

“Si al teatro llega una piña y entra sin pagar… ¿Cómo se llama la obra que ponen?… Pues, “La Piña Colada”… ”Sábados Felices”.-o-o-o

** La horrible fiesta armada por el comisionado Rob (Cabeza de Chortlioto) Manfred, al mandar a examinar hasta los calzoncilllos de los pitchers, ha causado más de un problema. Por ejemplo, el tercera base de los Twins, Josh Dónaldson, le disparó jonrón a Lucas Giolito, de los Medias Blancas, y dijo después que Giolito usaba sustancias prohibidas. Ahora los dos están a punto de entrarse a puñetazos… ** La estelar autora de telenovelas, Delia Fiallo, amaba al beisbol. Si estaba en Venezuela, siempre aparecía en las tribunas para ver a Guaicaipuro y Farándula. Hace dos años, cuando me sometieron a una peligrosa operación, me llamó al hospital para decirme…“Juan, sánate pronto, que aún tenemos muchas cosas interesantes qué hacer”. Por lo visto ella hizo todas las suyas, porque nos ha dejado, a los 96 años de edad… ** Los Rays pierden la paciencia con el dominicano, Wander Franco. Le dieron un bono de tres millones 830 mil dólares, en sus 20 años de edad, lo trajeron a Grandes Ligas, con la aureola de que era superior a Fernando Tatis hijo. Pero en 31 apariciones en el home plate, batea para 154, un jonroncito, cuatro impulsadas, un robo…

-o-o-o“Hay dos fórmulas para vivir felizmente...: Una es creer en todo... La otra, no creer en nada... Ambas evitan que uno de tenga que pensar”...LA PIMPI.-o-o-o-o**

Los Yankees casi siempre han tenido más de un nombre rimbombante en su róster, como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Whitey Ford, Mariano Rivera, Alex Rodríguez, Derek Jeter. Pero hoy día, nadie me brillante ahí…** Gracias a ese “Libro que Nadie ha Escrito”, publicado por la “Editorial Sin Letras”, me he enterado que los Saraperos de Saltillo están muy de fiesta, hasta más allá de sus coahuilenses predios. Es que llegaron a los primeros 50 años de llevar buen béisbol por tales rumbos… ** El lanzador Trevor Bauer, firmado por los Dodgers por tres temporadas, a partir de la actual, por 102 millones de dólares, ha sido demandado por 50 millones, por una joven que lo acusa de haberla agredido durante dos sesiones de sexo. Bauer alega que ella le exigía que la golpeara cuando iban a la intimidad… ¡Vaya Ud. a saber!...

-o-o-o-o

“Héroe es quien dedica su vida a mejorar la de los demás”… Anónimo.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si entras por “el deporte vuelve a unirnos”.