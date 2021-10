Hemos vivido engañados y no sólo nosotros, también nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y choznos para no ir más lejos. O sea, nos han tomado el pelo “per secula seculorum” (por los siglos de los siglos) y ya es hora de tumbar algunas delirantes patrañas. Lo hago por ser hoy 12 de octubre, para desmitificar el Descubrimiento de América y poner a Cristóbal Colón en el lugar que le corresponde. Y no me refiero a la estatua de Colón que la demagoga 4T bajó de su pedestal. Aquí le van algunas engañifas, la fecha de llegada de Colón a nuestro continente no fue el 12 sino 20 de octubre; ello se explica porque en 1492 se guiaban por el imperfecto calendario Juliano y no por el posterior y más preciso Gregoriano. No vino con tres carabelas; sino con dos y una no. Precisión que no se hizo en la inmensa mayoría de los libros de historia, muchos de los cuales mostraban ilustraciones de tres embarcaciones iguales… Dos grandes diferencias son las velas triangulares y el único castillo de popa en las carabelas; contra las velas cuadradas y los castillos en popa y proa de la nao. ¿Y eso a quién rayos le importa?, pues simplemente a la verdad. Al documentarme, me enteré de que la “la nave capitana” en la que viajó Colón se llamaba ¡María Galante!, nombre que históricamente era insostenible para una expedición patrocinada por Isabel la Católica… Porque igual que La Pinta, hacían alusión a mujeres de la vida galante, ya que ésta se refería a una “pintarrajeada”. ¿Y La Niña? quizá “a una chica de cascos ligeros”. Nombres originales que a mí me parecen extraordinariamente lógicos entre aviesos y toscos tripulantes a los que Colón trataba con la punta del pie y que, en un momento dado, a muchos los abandonó a su suerte… ¡mala por cierto!

LA PALABRA DE HOY: PATRAÑA

En castellano antiguo 'pastraña' tiene el significado de pastoril. Entre ellos, los pastores, se contaban relatos de sus amoríos, algunos ciertos y precisos; otros exagerados o mentirosos. Género que toma fuerza en el Renacimiento con una lírica clásica y culta. Hoy, una patraña es una mentira que puede ser inocente y frívola; o calculada y peligrosa. DE

MÚLTIPLES BIBLIOTECAS: HISTORIA DEL ALMIRANTE

Publicada en Venecia, Italia y escrita por Hernando Colón, hijo menor del mítico almirante Cristóbal Colón. Obra que no se publicó en vida del autor y que muchos años después fue entregada a un editor para pagar deudas de familia que es -por calificarla de alguna manera- un relato más novelesco que histórico. Aún así, resulta interesante porque la biografía de Colón ha sido tachada por los historiadores de auténticas patrañas; pero, los relatos de los viajes (cuatro) resultan más apegados a la verdad. En su primer viaje llegó a la isla de Guanahani, en las Bahamas y en el cuatro, a Venezuela; pero nunca pisó América del Norte. Y así por el estilo, la vida de Colón entre verdades a medias y completas patrañas.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.