Según la Real Academia Española un “partido bisagra” es aquel partido político minoritario que funciona entre otros dos mayores asegurando con su apoyo la función del que gobierna. Los “partidos bisagra” empezaron a tener importancia en el país a raíz de las reformas electorales que abrieron la posibilidad de registrar partidos nuevos y que pudieran contar con un presupuesto federal para su sostenimiento, a los que siempre me he referido como “partidos bonsáis”, bonitos, útiles, que cuentan con recursos económicos y que venden muy caro su amor. En México hemos tenido varios casos de “Partidos Bisagra”, los cuales se han enriquecido enormemente gracias a los favores que ofrecen a los partidos fuertes. El Partido Verde fue de los primeros partidos bisagra y su apoyo fue significativo en el triunfo de Vicente Fox en el 2000, sin embargo y gracias a que Fox jamás les pagó por sus servicios, en los siguientes comicios cambió de camiseta y apoyo al PRI. Se decía que el fundador del Partido Verde, Jorge González Torres, soñaba con ser el Secretario de Medio Ambiente, pero Fox nunca les cumplió. Posteriormente, el “despechado” Partido Verde, se dedicó a apoyar al PRI; sin embargo, a raíz del nacimiento de MORENA, el Verde le declaró su amor a MORENA y por lo tanto, se olvidó de la ecología, que era su bandera, pues a su nuevo amo, no le interesa ese tema. Otro importante partido bisagra, ha sido el PT, que se dice fue creado por Carlos Salinas de Gortari, para generar algo de “competencia política”. Varias veces ha estado a punto de perder su registro. En sus primeros años se alió al PRI, luego al PRD y actualmente a MORENA. Sin embargo, hoy en día debemos poner especial atención a un partido que ha venido creciendo solo y que ha conquistado posiciones importantes en el país y que hoy en día tiene una gran fuerza tanto en Jalisco como en Nuevo León, me refiero a Movimiento Ciudadano. Este partido por si solo tiene casi el 5% del total de los diputados federales y sus 23 diputados podrían ayudar, junto con algunos priistas descarriados, a inclinar la balanza hacia uno u otro lado del espectro político con miras a obtener la ansiada mayoría calificada que necesita Morena para lograr muchas de sus reformas de gran calado. Recordemos que los resultados electorales pasados le dan a Morena y sus aliados (verde y PT precisamente) 278 votos, mientras que la oposición en su conjunto cuenta con 222 escaños. En esa virtud, deberemos estar muy atentos en los movimientos que se lleguen a dar entre los integrantes de la Cámara de Diputados, los cuales seguramente estarán siendo monitoreados por los grupos en disputa, aunque no debemos olvidar que la segunda aduana para cualquier reforma legislativa se da en el Senado de la República, en donde los momios permanecen intactos, pues sus integrantes son renovados cada 6 años. Veremos que camino sigue el Partido Movimiento Ciudadano, o continúa siendo independiente y generando mas adeptos o se prostituye y se convierte en uno mas de los llamados “Partidos Bisagra” que tanto daño y dinero le han costado a México,

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.