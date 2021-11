Panorama difícil para la Secretaría

Todo parece indicar que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda puede encontrar algunos obstáculos cuando se tenga que votar en los Cabildos.

El primer escollo que logró sortear la propuesta de la Gobernadora, ahora sí que de panzazo, fue la votación en el Congreso del Estado, donde apenas si logró la mayoría calificada de 17 votos, y eso porque la oposición aportó algunos, ya que varios morenistas votaron en contra a pesar de ser de su mismo partido.

Para que esa propuesta de reforma constitucional logre salir adelante, se requiere el voto a favor de al menos tres Cabildos, solo que aquí es donde se empiezan a poner las cosas al rojo vivo. Hay quienes dicen que aun cuando los Ayuntamientos locales son morenistas, éstos podrían poner obstáculos para bloquear la propuesta de la mandataria.

El motivo de esto es por la cercanía de varios alcaldes con el ex gobernador, así como con el fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández. Quienes podrían frenar la creación de la nueva SSC, dicen, son los Cabildos de Ensenada, donde firma como primer edil Armando Ayala; el de Rosarito, encabezado por la alcaldesa Aracely Brown; y Montserrat Caballero Ramírez, de Tijuana. Esos tres alcaldes tienen estrecha cercanía con el ex gobernador de Baja California, si no es que están a sus órdenes, por lo que en solidaridad con éste podrían descarrilar uno de los principales proyectos de la gobernadora Ávila Olmeda.

Si en los Cabildos de esos tres Ayuntamientos no se logra la mayoría calificada, la reforma constitucional para la SSC y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana quedaría muerto. De momento, algo que ya se daba por hecho, es que el Ayuntamiento de Mexicali que encabeza la actriz Norma Bustamante, aprobó por unanimidad la reforma constitucional.

Los conocedores y pronosticadores políticos consideran que el Cabildo de Tecate también votará a favor. Así es que ahora faltan Ensenada, Rosarito y Tijuana.

A pesar de los pronósticos, hay quienes lo ven con optimismo y consideran que si Pitágoras no falla y se logran acuerdos, Marina logrará al menos la aprobación de tres Cabildos para la reforma constitucional, con lo que a partir de enero entraría en funciones la nueva SSC.

BALCONEADOS

En los últimos meses el Ayuntamiento de Ensenada ha estado haciendo público quiénes son los grandes deudores. Primero, se difundió una lista de 30 contribuyentes que, en conjunto, adeudan alrededor de 30 millones de pesos por concepto de impuesto predial. Posteriormente, informaron que únicamente 71 empresas de diversos giros en el Valle de Guadalupe contaban con factibilidad de uso de suelo, licencias de construcción y permisos de más de 150 que hay en la zona. Finalmente, el Ayuntamiento dio a conocer que un total de 20 concesionarios adeudan cerca de 82 millones de pesos a la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat).

Comentan que antes de que la lista de empresarios se hiciera pública, uno de los primeros en ir a pagar fue el exPresidente Municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, quien, dicen, pagó un total de 198 mil 297 pesos de su negocio, un conocido hotel que está junto al mar.

Sin embargo, fuentes de Tesorería Municipal dicen que todavía falta que se pongan al corriente sus demás hermanos, ya que uno debe 965 mil 877 pesos y el otro 132 mil 312 pesos.