Padres sivergüenzas pululan en el mundo

Hoy martes y mañana son Días del Correo. Por favor, envía tu nombre y la población o ciudad desde donde escribes. Daniel Rojas R. de Barquisimeto, propone…: “La mayoría de los latinoamericanos son firmados antes de completar la educación media, y, lógicamente, muy pocos reciben bonos millonarios. La mayoría peregrinan por las ligas menores con salarios de supervivencia, por lo que algunos reciben remesas de sus padres. Son numerosos los dejados libres en pocos años.

“Regresan a sus países, sin estudios y ya en edad cuando tienen que ganarse la vida, lo que les lleva a precaria situación económica.

“Por eso, sería bueno que en el festival de multimillones hubiera alguna cláusula que obligara a financiar la educación para el trabajo de esos muchachos.

“Hace un par de años, me aproximé al tema. Y la verdad, es muy triste la condición de esos jóvenes para la vida, después de una corta y nada fructífera carrera profesional”. Amigo Dano…: Generosa tu idea, pero no justa. Eso crearía más padres sin vergüenza. Son los padres de cada muchacho los obligados a educar a sus hijos lo mejor posible. De tener el recurso que propones, de que se los eduquen si fracasan en el beisbol, se ocuparían menos de sus labores paternales. De padres irresponsables ya está lleno este mundo. Gilberto Méndez, de Maracay, propone…: Después que peloteros y dueños de equipos lleguen a un acuerdo en su maligna disputa, los fanáticos debemos hacerles nuestra huelga, no asistiendo a los estadios, ni viendo los juegos por TV, no comprándoles gorras, ni franelas de sus equipos. Dirija usted esta campaña, por su muy leída columna”.

Amigo Gil…: Recibida la orden, pero no puedo ni debo. Soy persona de paz.

William Bello, de Tampa, pregunta…: “¿Cierto que Luis Aparicio, “El Grande”, levantaba roletazos con el pie durante juegos?”.

Amigo Will…: Nunca vi eso, Luis fue un pelotero serio y responsable. Además, en su época no lo hacía nadie. No había peloteros irresponsables.

Alejandro Espinoza, de Florencia, Italia, pregunta…: “¿Cierto que el campeón de bateo en la temporada anterior de la Liga Mexicana de Verano, conectó para más de 400 de promedio, y quién fue?”.

Amigo Alejo…: Así es. Leo Heras, del equipo de Guadalajara, bateó para 401, 63 hits en 157 turnos.

