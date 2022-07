Otro fracaso

Dirán lo que quieran, pero fue un rotundo fracaso la franquicia que Tijuana tiene en el béisbol de la Liga Norte de México, los INDEstriales, ya en la recta final de la temporada regular. Para no variar, la escuadra fue barrida en la última serie que hicieron en calidad de visitantes a uno de los conjuntos de Baja California Sur.

De martes a domingo, los INDEstriales tienen partidos en el campo Ángel Camarena Romo, los últimos juegos en la campaña regular de esta liga de desarrollo.

Si las cuentas no fallan, los INDEstriales serán uno de los dos equipos que se quedarán sin postemporada.

Si alguien no ha visto en acción al equipo de Tijuana, esta semana es la última oportunidad para conocerlos, pues mucha gente de béisbol coincide con nosotros, al asegurar que no volverán el siguiente año.

Se ha dado el caso que los equipos calientan antes de iniciar los partidos, llegan los ampayers al plato, intercambian line ups y se canta el playbol sin nadie en las butacas, es más, ni los familiares de los peloteros.

Desde hace rato que las porristas brillan por su ausencia, por lo que se ahorran el pago y lo mismo sucede con la mascota del equipo, quien también tenía que cobrar por sus servicios.

Al inicio de la campaña había varios puntos donde se podían adquirir bebidas de moderación, pero ahora sólo instalan uno y con ese es más que suficiente para cumplir con la demanda.

Con la que no han cumplido cabalmente es con la persona que se encarga de preparar los alimentos de los peloteros, que no están nada conformes con la directiva, en la que aparece como el bueno, Germán Sánchez, uno de los principales colaboradores de David González Camacho, cuando éste estuvo al frente del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, gestión de la que nadie quiere acordarse.

Así que los INDEstriales pasarán a la historia como otro equipo que llegó a Tijuana y se fue rápido, ya que como negocio no resultó lo que los dueños esperaban.

No siempre ha sido así, hubo equipos qué si llevaban gente a las gradas, como los Metros, conjunto propiedad de Jaime Bonilla Valdez, quien fue gobernador del estado durante dos años, aunque él quería ampliar su mandato.

Más recientemente los Toritos, que retacaban el estadio del Cerro Colorado y provocaban expectación en otras plazas de la LNM, menos en Tecate, que ha tenido varios equipos y a ninguno le ha respondido la fanaticada de la cervecera ciudad.

En más pelota, del selectivo Zona Costa de Primera Fuerza, el mal llamado estatal, el conjunto de Rosarito le repitió la dosis a los Azules de Tijuana Municipal, que invadieron el campo René Ortiz Campoy.

Ensenada Rural, el campeón defensor, está dominando en el grupo que se juega en el puerto y sus seguidores confían en que puedan repetir como monarcas y ser base del equipo que representará a Baja California en el nacional de la especialidad, programado para jugarse en Chihuahua,

El domingo nos dimos una vuelta por los campos de Otay, al juego que escenificaron Chemys y Royals, en el campo Luis García y al principio fue como se esperaba, un duelo parejo.

Royals llegaron a tener ventaja de 3-0, pero cuando los Chemys los alcanzaron, se siguieron de frente y convirtieron aquello en una macaniza, que les permite alargar su ventaja como líderes del torneo clase Mayor de la Liga Amateur de Tijuana.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan… por hoy, la amenaza de una quinta ola de contagios por coronavirus ya fue anunciada por las autoridades sanitarias federales, así que no está de más usar cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no hay que relajarse.