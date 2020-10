Otra presencial

Será en Rosarito la segunda carrera presencial en Baja California durante la pandemia.

Después que a finales de Marzo de este año se cancelaran todas las carreras en el estado debido al Covid-19, la única opción para los corredores era participar en los eventos virtuales, pero en Mexicali la Asociación Civil “Todos Somos Mexicali” apoyados por el Instituto

Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf), el pasado 18 de octubre, se animaron a hacer una carrera presencial con buenos resultados, ahora el Instituto Municipal del Deporte en Rosarito (Imder) programó la suya para el 8 de noviembre.

Con el anuncio del Maratón Baja California en Mexicali para diciembre, que será tambien presencial, la que ya se hizo y la de Rosarito, se abren las opciones para los corredores que ansían volver a correr como antes de la pandemia, cuando había una gran cantidad de carreras en todos los municipios de Baja California, había de donde escoger, carreras de 5k y 10k, medios maratones, de “trail”, recreativas y algunos retos más difíciles como el Maratón o Ultramaratón. La de Rosarito llamada “Running Covid” será obviamente con protocolos sanitarios y como el Maratón B C, se está a la espera de la convocatoria donde se darán a conocer más detalles.

El anuncio de los dos eventos pedestres ha causado gran expectativa de los corredores y ha despertado un sinfín de comentarios en redes sociales, la gran mayoría positivos pero los hay también en contra, sobre todo por los últimos reportes de la pandemia y la posibilidad de que se cambie el semáforo naranja de la contingencia a rojo, como pasó en Chihuahua.

Con la situación actual; ¿Es imprudente hacer carreras masivas?. Aunque se tomarán medidas sanitarias, el riesgo está latente, pero muchos corredores están dispuestos a participar, ya son muchos meses en que no hay carreras presenciales, si bien las virtuales son motivantes para seguir corriendo, no se compara con las carreras que podemos decir “normales”.

Y hablando de las virtuales, están se están caracterizando por las buenas temáticas y los buenos “kits” que se ofrecen, medallas y camisetas “dry fit” de buena calidad, aparte de números y reconocimientos virtuales novedosos y otros regalos que son posibles porque los organizadores no tienen los gastos habituales de las presenciales, pero aun así el costo de la mayoría a veces es elevado para lo que los corredores acostumbran pagar por una carrera. “Kits” que serán difíciles de ofrecer en el futuro en una carrera presencial sin elevar aún más el costo.

Otro detalle es que en mi opinión, no está correcto que se anuncien carreras virtuales como Maratón, Medio Maratón, o Ultramaratón pero con la posibilidad de hacerlos en varios días. Un verdadero Maratón es para hacerse en un solo día con horas límite para realizarlo, al hacerlo en varios días para mi y para muchos, no cuenta, no es válido.

Pero bueno, viendo el lado positivo, de alguna manera para quien no puede hacerlo de la forma correcta, es una forma de motivarse a correr cada vez más distancia, pero insisto, no es lo correcto.