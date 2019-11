Otra oportunidad perdida

Padecemos un gobierno anacrónico, caducado y deslegitimado. Dos años o cinco. Da igual. Esta será otra oportunidad y tiempo perdidos para Baja California. Un gobierno que de inicio comienza su gestión violando nuestra norma fundamental para encumbrarse en el poder es un gran indicador que las cosas seguirán igual que antes. El nuevo gobierno no merece el beneficio de la duda. Merece toda nuestra oposición y crítica desde la sociedad civil.

Me encantaría utilizar este espacio para discutir temas relevantes de política pública en nuestro estado; empero, dadas las circunstancias, la defensa de nuestro orden constitucional debe ser nuestra gran prioridad. Si no hay Estado de derecho constitucional, no hay nada. Política ambiental, económica, fiscal, penal; todas irrelevantes si no hacemos valer el documento que nos da estructura y certidumbre. Por supuesto, los diputados de la previa legislatura que facilitaron este atropello constitucional pasarán a la historia como auténticos traidores.

Es bien sabido que la política que vemos en medios es mero espectáculo. La verdadera política, la de la intriga palaciega, se decide a puerta cerrada. El video donde la secretaria Olga Sánchez Cordero burlonamente avala la manipulación constitucional pone evidencia cómo nos ve nuestra clase política. Nos ven como niños tontos e impotentes. Se ríen de nosotros, nos escupen en la cara una y otra vez. Tienen mucha razón. Nuestra incapacidad de articular un proyecto alternativo sin caer en su misma dinámica viciosa es más que evidente.

Sin embargo, estimado lector, no quiero que se vaya de esta lectura con una dosis de pesimismo. Al contrario, busquemos la manera de salir adelante de manera conjunta. Creo en el empoderamiento del ciudadano a través de la participación. Si en el pasado podían salirse con la suya es porque no tenían los medios que tenemos a nuestro alcance en 2019. La participación ciudadana directa e indirecta es nuestra herramienta más valiosa.

Te invito a que participes. Participa en tu calle, tu colonia, tu distrito. Únete a una asociación. Si te interesa un tema, junta gente y hagan proyectos. Opina en redes sociales. Escríbele un tuit a tu diputado. El punto es crear una comunidad activa, dinámica, y vigorosa. No necesitamos a los políticos, ellos nos necesitan. Si el cambio no viene desde sistema político que esto no sea impedimento para que el cambio venga de fuera.

Ellos prosperan con la apatía y desmovilización ciudadana. Los dejamos solos para que hagan y deshagan a su gusto. No quieren una ciudadanía exigente y pujante. Mientras nuestros gobiernos sigan siendo entes disfuncionales, cerrados y jerárquicos, nosotros debemos aspirar a crear comunidades funcionales, transparentes y participativas. Esta fallida generación política está por concluir su intervención en la vida pública, nos toca a nosotros forjar esta nueva visión de gobernanza abierta, comunitaria y participativa.

Evo en México

El segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política reconoce el derecho humano a buscar y recibir asilo en México. Fiel a nuestra tradición diplomática de recibir perseguidos políticos, el otorgamiento de asilo a Morales fue un acierto. Esperemos que también así sea con nuestros hermanos migrantes.

* El autor es abogado y estudiante del programa Atlantis en Syracuse University/Hertie School of Governance.