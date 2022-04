El Oráculo de Delfos era uno de los centros religiosos más importantes de la antigua Grecia. Existían diversos oráculos visitados por los helenos con el objetivo de conocer el futuro u obtener una predicción, siendo el de Delfos el más importante de todos. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que las decisiones más importantes que decidirían el destino de la antigua Grecia fueron tomadas ahí. Gracias a Homero sabemos que el rey Agamenón acudiría al Oráculo de Delfos antes de emprender rumbo a la ciudad de Troya, donde se viviría una de las guerras más épicas de la antigüedad y en la que participarían los héroes Aquiles y Ulises. Antes de ir a la guerra contra Jerjes, Leónidas visita el oráculo esperando saber que le esperaba al enfrentar al ejército persa. Pero, ¿cómo funcionaba el Oráculo de Delfos? El elemento más importante era la “Pitonisa”, se trataba de una joven mujer (obviamente la más guapa y la más “pura”) que tenía la habilidad de “conectar” con los dioses. De esta manera ella era capaz de ver el futuro y obtener la tan ansiada predicción. Antes de empezar el ritual se planteaba el tema a tratar por el visitante del Oráculo de Delfos, es decir, la gran pregunta de qué decisión debería tomar. Posteriormente la citada “Pitonisa” se sumergiría en un estado de trance, en el cual pronunciaba unas palabras que eran imposibles de comprender. En ese momento uno de los sacerdotes del santuario se le acercaba para escuchar dichas palabras y posteriormente traducírselas al visitante. Sin embargo, esta traducción venía dada en forma de verso, con lo cual tampoco era tan fácil sacar una conclusión clara. El visitante era el responsable de sacar su propia predicción del verso proporcionado, de manera que, si ésta finalmente no se cumplía, sería por su mala interpretación. De hecho, de esta manera la poderosísima “Pitonisa” nunca estaba equivocada. Ella no tenía ninguna culpa si el visitante nohabía entendido bien su predicción. El actual Oráculo deDelfos fue fundado por el dios Apolo, se decía que Apolotambién era capaz de ver el futuro. Sin embargo, originalmente el santuario de Delfos estaba consagrado a Gea).Con lo cual el lugar ya tenía un dueño, además, en este lugar vivía una monstruosa serpiente que lo protegía. Apolo, después de derrotar al monstruo con su arco, dejó quesu cuerpo se pudriese allí. De hecho, la palabra “Pitón”significa en griego “pudrirse”, el cual es el nombre antiguo de la actual Delfos. Apolo decidió adoptar la forma deun delfín y saltar al río para buscar, donde se encontraría con un barco procedente de la isla de Creta. Despuésde guiar a los marineros a la ubicación del nuevo oráculo, a ellos les ofrecería el cargo de Sacerdotes. Fue a partirde este momento cuando el oráculo de Pitón pasaría a serllamado el oráculo de Delfos. Vamos consultando al oráculo para saber que va a pasar mañana un día después dela votación para la revocación de mandato promovida porlos ciudadanos que están en contra del actual presidente(bueno eso dice la constitución). En primer lugar, Pitonisa nos dice que: la votación no llegará al 10% del total delpadrón electoral, de ese 10%, el 60% dirá que termine sumandato y el 40 % dirá que se vaya. Dirán que el INE fue elcausante de la baja votación pues no promovió la consulta,la inmensa mayoría de la gente no fue a votar por una manipulación de sus adversarios, de los conservadores y delos traidores a la patria, que no aceptan el resultado de laconsulta y que estuvo manipulada por los corruptos, porla mafia del poder, que hubo fraude, que estuvo plagadade irregularidades, que la gente fue víctima de un manejoinformativo perverso, que hubo boicot, que hubo complotpor parte de los políticos, de los corruptos, de la prensa delos sectores más retrógrados de país. Bueno eso es lo quedice la Pitonisa, ojalá y la hayamos interpretado bien.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.