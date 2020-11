Opinión de un lector sobre el caso Vizquel

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La coquetería femenina se mide ahora por la cantidad de senos que cada dama deja ver cuando vestida,”… Dick Secades.-

Édgar Barroeta B. de Acarigua, opina: “Sus declaraciones públicas, acerca de que no vota por Omar Vizquel para el Hall de la Fama, han creado en los medios, y entre los fanáticos, tremenda controversia. La mayoría, a favor de Vizquel, pasan coleto con su persona, diciendo que es un viejo verde y otras sandeces.

No me indignan las opiniones de los aficionados, por lo general jóvenes, sino de los supuestos periodistas, quienes argumentando la excelente defensa del críollo, la cual nadie puede negar, afirman que debería estar en Coopersown. Manipulan a estos muchachos sin ir al fondo del asunto.

Usted ha explicado por qué Omar no debe estar en ese templo, mientras del otro lado insisten en que los 11 Guantes de Oro y sus espectaculares atrapadas, son razones más que suficientes para llegar.

Ahora bien, creo que para lograr esa elección debe ser, al menos, el mejor de su generación como pelotero integral, y Vizquel no sólo no fue el mejor, sino que hay cuatro, o más, por encima de él. No necesito mencionarlos, usted lo ha hecho hasta la saciedad. Otro de los falaces argumentos es que siendo venezolano, debería votar por su compatriota, y pregunto: ¿Cómo harían entonces los periodistas estadounidenses si tuvieran que votar, a juro, por sus compatriotas? Estarían en un verdadero problema. Finalmente, muchos jovencitos no conocen la trayectoria suya, señor Vené, son más de 60 años en ese mundo. Se dice fácil pero no lo es. Es más, es actualmente el periodista latinoamericano más acreditado para tratar estos temas.

Por último, si Vizquel llega al Hall de la Fama, la injusticia contra David Concepción se acrecentará, por cuanto fue muchísimo mejor que Vizquel, era espectacular como pelotero. Así de sencillo”.

Jorge Figueroa N. de Hermosillo, protesta: Aquí, en Hermosillo, se está cometiendo una gran injusticia contra el mejor segunda base que han tenido los Naranjeros en su historia, el fabuloso Carlos (Chispa) Gastélum. En La Plaza de las Leyendas, en vez de incluirlo a él, pusieron, en forma por demás injusta, a Miguel Flores, quien no le llegó ni a los talones al Chispa, ignorado por la directiva naranjera”.

Norino Piñate, de Maracaibo, pregunta: “¿Qué quiere decir eso de PED, según aparece en ciertas noticias, pero en las cuales no explican?”.

Amigo Rino: Son las iniciales de performance-enhancing drugs. En castellano, consumo de drogas para mejorar el rendimiento.

