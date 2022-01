Opinaba Joe Morgan Sobre Hall de la Fama

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Con o sin esteroides, Barry Bonds, Roger Clemens, Alex Rodríguez y anexos, hubieran llegado al Hall de la Fama. Entonces, ¿para qué se metieron eso?”…

Con motivo de mis votos para El Hall de la Fama 2022, he recibido docenas de mensajes argumentando con frases tan ridículas y tan mal usadas, como “nadie es perfecto”, “todos cometemos errores”, o “siempre merecemos otra oportunidad”…

¡Pues, no todos somos imperfectos, NO todo el mundo comete errores, ni siempre MERECEMOS otra nada!...

En noviembre de 2017, Joe Morgan, elevado al Hall de la Fama en 1990 y quien murió el 11 de octubre de 2020, nos envió a todos los electores para Cooperstown una carta muy amable, emotiva y cariñosa, animándonos a no votar por los candidatos consumidores de esteroides o por quienes tuvieran casos pendientes con la justicia.

No citaba nombres, pero contaba que había conversado con otros miembros del HOF, acerca de “hacer todo lo necesario para evitar que gente con tales delitos, ingrese al Templo de Cooperstown. Ellos, quienes han jugado sucio o han violado Leyes Policiales, no merecen estar ahí, con nosotros.

“Los peloteros que hemos sido honrados, sentimos profundo respeto por Uds. los periodistas que votan. Por más de 80 años han manejado las votaciones tan bien, que han hecho del Hall de la Fama un lugar tan maravilloso, respetable y querido.

“El Hall de la Fama del Beisbol es muy especial. Ser elegido para ingresar allí, es una bendición, una reverencia, lo máximo. De todos los Halls de la Fama, el nuestro es el más difícil de alcanzar”.

Le contesté a Joe, diciéndole que recordaba con gratitud sus amabilidades para conmigo en Cincinnati, cuando él era segunda base de La Gran Maquinaria Roja y yo iba a transmitir y a escribir acerca de cuanto hacía el equipo. Él siempre fue muy gentil y colaborador. Le prometí que jamás votaría por personajes como Barry Bonds, Roger Clemens, Rafael Palmeiro, Sammy Sosa, ni por quienes hubieran tenido o tuvieran problemas con la justicia. Morgan me respondió en seguida…:

“Juan…: Thank you for you note. You are someone I really respect, and it makes me feel like I tried to help us going forward.

“Send from my iPad, Joe Morgan”.

(Eres alguien a quien realmente respeto, y me haces sentir que trato de ayudar para que sigamos adelante).

Ahora vamos rumbo a fallarle a Morgan y a los demás que están en el Hall de la Fama. ¿Cuál va a ser la disculpa?

