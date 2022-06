Omertá del Estado

Es una palabra de origen italiano y se refiere a la decisión de no hablar de algún tema que se haya sentido o visto, aunque se tenga conocimiento de ello, ya sea por miedo o por interés en proteger a alguien. Esta práctica es muy difundida en la Mafia donde un testimonio puede ser la diferencia entre terminar con una ola delictiva o consentir en padecer su existencia. En la cultura de la Mafia, romper el juramento de omertá es castigable con la muerte, por eso cuando un poderoso delincuente es capturado, comúnmente vienen una serie de ejecuciones de aquellos que debieron guardar el secreto y no lo hicieron. Se trata pues del código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos de esos grupos.

Este tema no es privativo únicamente de los sicilianos, sino que es una práctica común que se extiende a todas las sociedades en el mundo que frente al miedo que provoca la delincuencia y la poca respuesta de la autoridad, prefieren el silencio cómplice que la verdad por dura que sea, por lo que vale la pena analizar este concepto muy utilizado en al bajo mundo y que tiene que ver con ocultar la verdad.

Se dice que la mafia como organización nació en el siglo XVIII en Sicilia. En sus inicios surgió como modo de resistencia frente al abuso y explotación a los que los sicilianos eran sometidos por otros italianos. Para rechazar a los agresores, los sicilianos forjaron una organización secreta que se basaba sobre los pilares de la violencia y la lealtad, sin embargo, posteriormente se convirtió en un grupo de poder que traspasó fronteras, no solo geográficas sino también de actividad, tal es el caso del ex primer ministro italiano Giulio Andreotti, quien muchas veces se le vinculó a la mafia, el cual solía decir: “el poder obnubila a quien no lo tiene”. El escritor Mario Puzo, quien se hiciera famoso por la novela “El Padrino” tituló su última obra con el nombre de “Omertá” y la cual centra toda su trama en este concepto.

Fuera de la mafia, la omertá también tiene gran significado en los círculos políticos y de gobierno, pues existe lo que podríamos llamar como “Omertá del Estado” cuyo fin es boicotear sistemáticamente una investigación judicial. También la hay como una forma de no acudir a la justicia, como los chinos que dirimen sus discrepancias entre ellos y se someten a tribunales privados bajo sus propias leyes y códigos y nunca delatar a los culpables frente a extraños.

Las falsas declaraciones, mentiras y contradicciones que se hacen con objeto de enredar una investigación hasta que la opinión pública se pierde e insensibiliza frente al delito original, es parte de este concepto de secreto de estado, pues resulta más escandalosa la investigación que el crimen mismo. Ejemplos hay muchos.

En México hay muchos ejemplos de Omertá del Estado, que independientemente del partido en el poder, se busca tapar las malas actuaciones de los políticos y gobernantes.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.