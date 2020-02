Olvida promesas

Dicen que las promesas se las lleva el viento, por eso el gobierno de la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, ha dejado de lado las buenas intenciones para dar paso a poner trabas por ejemplo, en la promoción del deporte donde los niños que practican futbol serán los primeros afectados.

Aunque en su campaña se había comprometido a que no se cobraría la práctica del deporte, los hechos dicen lo contrario ya que recientemente se giró un oficio a la Liga Municipal Infantil y Juvenil, para informar que a la voz de ya, el Instituto Municipal del Deporte (Imder) aplicará una cuota de 200 pesos por hora de práctica a los equipos que utilicen las canchas de la Unidad Deportiva Reforma, lo que ha ocasionado gran indignación entre los entrenadores, que no ven cómo podrían pagar esa tarifa entre los pequeños jugadores, muchos de ellos que no tienen ni para el camión y caminan desde su casa hasta la unidad deportiva.

Dicen que en todo ello hay mano negra, pues resulta que la coordinadora de unidades deportivas María Marisela Martínez es esposa de Jorge Gómez, quien tiene casualmente la escuela de los “xolitos” y que desde hace tiempo anda buscando ese espacio para uso casi exclusivo de su escuela, pese a que han sido los propios lugareños los que han estado al pie del cañón en el mantenimiento y buen uso de las canchas, que cuentan con pasto sintético.

De hecho, a las ligas infantiles desde hace tiempo se les tiene muy castigadas, pues no solo se les han limitado horarios, que han dado con la desaparición de casi la mitad de los equipos que existían, sino que ahora, hasta les quieren cobrar en promedio 2 mil 800 pesos por semana, por las 14 horas que son utilizadas.

Algunos aseguran que el director Enrique Gutiérrez Tinoco no tenía idea de los cobros que se pretenden hacer, lo raro es que en el oficio aparece su firma, lo que sería más grave, pues resulta que no sabe qué documentos pasan por su pluma.

De hecho, las quejas en contra del Imder no son pocas, pues se dice que solo los amigos gozan de privilegios, que van desde pagos a cargo del Ayuntamiento a unidades deportivas como la Emiliano Zapata que es particular, hasta condonación de cuentas de agua millonarias, para el Centro Acuático, que es un espacio alquilado a un particular.

Así, la 4T, transforma el deporte en Rosarito, dando más de lo mismo pero a mayores costos.

Sexto Municipio

Hoy se realizará en San Quintín la sesión de la XXIII Legislatura en la que se votará la creación del sexto municipio, de acuerdo a la diputada Miriam Cano Núñez, una vez aprobado lo que será el municipio de San Quintín, se enviará ese acuerdo legislativo al Ejecutivo Estatal para que este haga la promulgación y publicación en un plazo de quince días.

Una vez publicado, el Gobernador enviaría una recomendación de ciudadanos sanquintinenses que integrarían el Concejo Fundacional Municipal.

No obstante, al parecer no todos están muy de acuerdo con esta decisión, ya que en las últimas semanas miembros del sector empresarial, particularmente de Coparmex, Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), han advertido sobre las consecuencias negativas de crear un nuevo municipio tan prematuramente, ya que antes de eso hay aspectos a considerar como la regularización de la tierra.

Al hospital

El que fue a dar al hospital fue Marco Antonio Blásquez Salinas, titular del Indivi. Fue el propio gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quien en una transmisión en vivo en su Facebook, al hablar de algunos temas de interés, mencionó que Blásquez Salinas tuvo un problema de salud, un preinfarto, y que se encontraba hospitalizado.

Luego de eso, entre broma y broma, dijo que no se vale enfermarse mucho tiempo y además le deseó que se recupere pronto.