En estos últimos días, los tijuanenses (y el mundo entero) estamos atravesando por una etapa de incertidumbre, de miedos, cada vez más personas cercanas a uno se han contagiado de Covid 19, antes lo veíamos como lejano a nosotros, ya que si no pasaba en la familia, no era tan relevante, pero ahora amigos cercanos y familiares han tenido que luchar contra el virus.

A pesar de todas las indicaciones por parte de los gobernantes, es decir, exhortando a la gente para que use cubrebocas, que no hagan fiestas masivas, pero a muchos ciudadanos parece que les dicen lo contrario.

Recordemos el pasado 31 de octubre en la avenida Revolución de Tijuana, eran cientos de personas que no les importó salir disfrazados y lo peor es que había cientos de niños en la calle. No entiendo el motivo para celebrar la noche de Halloween, aunque nosotros como fronterizos, estamos acostumbrados, pero en esta ocasión, no fue lo correcto.

Entonces, ojalá que no sigan subiendo los casos, que no volvamos a semáforo rojo y se cierren de nuevo restaurantes, gimnasios, cafeterías, estéticas, cuando apenas empezaban a repuntar económicamente. Como diría José Alfredo Jiménez, ojalá que te vaya bonito, pero mientras sigamos sin entender la magnitud de la pandemia, esto seguirá y seguirá.

Juan Luis Guerra y su 4:40, diría "Ojalá que llueva café del campo" y esa lluvia se llevará todos los males por arte de magia. Yo siempre he escuchado a las personas mayores decir que la lluvia purifica, que se lleva todo lo malo, que ayuda a llevarse malas energías y yo creo lo mismo.

Ojalá que ya encuentren la vacuna, es la principal petición de las personas que habitamos este planeta Tierra, ojalá que ningún ser querido o amigo lo padezca, eso pedimos a diario, pero si no ponemos de nuestra parte,esto será en vano.

Pensemos en los doctores, enfermeros, ¿No creen que ellos ya están cansados también? La palabra empatía, creo que no es parte de muchos de nosotros, nos equivocamos como humanos que somos, pero hay que poner en práctica las clases de civismo que llevamos en las escuelas.

Nos hemos quejado mucho de los tandeos del agua, del cierre de las garitas para los mexicanos, de no poder ir al otro lado a comprar ropa o hamburguesas, de la apertura de las playas, de los gobernantes, de las elecciones en Estados Unidos, en fin, lo importante es salir adelante.

Pero dentro de las cosas que me enorgullecen es del apoyo entre la comunidad tijuanense a través de redes sociales, conozco a cientos de personas que venden desde ropa, perfumes, postres, pasteles, pozole, productos de belleza y decoración de hogares. Y les hemos comprado, eso es muy bueno.. Esto me da mucho gusto y ojalá que sigamos apoyándonos como sociedad emprendedora que nos caracteriza.

Muchas gracias por su espacio, los espero de lunes a viernes por Click XM 104.9 de 1 a 3 pm y los sábados en el programa Tocadiscos junto a mi amiga Adriana Millanés, hasta la próxima semana y recuerden siempre confiar en el tiempo.Síganme en Instagram como @danieldelatorretj

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución