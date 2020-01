Odúbel Herrera acabó con su prometedora carrera

•Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El bien que hacemos por los demás, es todo lo que dejamos en este mundo al morir”… Joseph McKadew.-

Lo de Odúbel Herrera es una esas historias que muy pocos creerán dentro de unos años. Ahora sabemos que es verdad porque conocemos cuán perreroso, irresponsable y ridículo es el personaje.

Después de haber sido uno de los prospectos más prometedores, ninguno de los 30 equipos lo quiere en su róster. Tampoco los Phillies, quienes apenas en su cuarto año de bigleaguer, en 2019, lo firmaron para cinco temporadas, incluso dos opciones, hasta 2023, por 47 millones 50 mil dólares.

Ahora los Phillies lo pusieron en el mercado por el sueldo mínimo, pero nadie lo reclamó, por lo que lo mandaron a las menores, después de considerar seriamente dejarlo libre. Tendrá que hacer el spring training, no como bigleaguer, sino como jugador de las menores.

Se informó que los Mets se habían interesado en él, pero nadie en las oficinas de Citi Field pudo decir ayer quién había dicho eso.

En un casino de Atlántic City, el 27 de mayo, 2019, Odúbel agredió a puñetazos a su novia, de 20 años de edad, hasta hacerla sangrar por la nariz y dejarla con moretones alrededor de ambos ojos. El reporte policial indica que cuando intervinieron los agentes para esposarlo, él alegó…:

“¡Ustedes no tienen por qué, ni para qué, meterse en este asunto! Ella es mi mujer y la mantengo con mi dinero, por lo que también puedo y debo disciplinarla”.

En julio fue suspendido por Major League Baseball para el resto de la temporada. Había sacado un jonrón, 16 impulsadas. El año anterior, 22 jonrones, 71 remolcadas.

Los calificativos que en el beisbol han aplicado a Odúbel Herrera, indisciplinado, displicente, escandaloso, inmaduro, ignorante de lo que vale como pelotero.

Nadie en el beisbol cree que el oriental aparezca en 2021 en las Mayores ni en las menores. Simplemente, porque como se ha comprobado, ningún equipo lo quiere en su róster.

RETAZOS.- ** Odúbel Herrera, de 28 años, nativo de Anzoátegui, Venezuela, oyó la sugerencia de un ejecutivo de los Phillies, acerca de que no se veía bien con las clinejas teñidas de rubio, escapándoseles por debajo de la gorra. Que no le ordenaba nada, pero sí le aconsejaba cortárselas y también que se rasurara la barba. Lo que hizo el perreroso fue denunciar a los Phillies ante la Major League Baseball Players Association, acusándolos de perjudicar su privacidad… ** El caso es que este muchacho no quiere aceptar que el mánager, los coaches, ni lo ejecutivos le ordenen o le sugieran algo. Él es el Rey por lo que sus órdenes se las da él mismo…

