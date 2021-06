Octubre, llega ya

El último día de octubre, Jaime Bonilla Valdez dejará de ser el gobernador constitucional de Baja California.

Eso, con el nombramiento oficial, aunque quienes se mueven en el ambiente de la política aseguran que el ingeniero será el poder tras el trono en la gestión que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Aunque eso está por verse, ya que el esposo de la gobernadora electa, Carlos Torres Torres, ya anda repartiendo, dicen, puestos claves en el gabinete de Baja California.

Eso es lo que se comenta en la política, donde también dicen que terminando su gestión al frente del estado, Bonilla Valdez se irá a Comunicaciones y Transportes, como premio porque Morena arrasó en las votaciones en Baja California, ganando todo.

Los deportistas y no precisamente los peloteros, quieren que llegue octubre, mes en que se celebra la Serie Mundial de Béisbol, disciplina que apasiona a David González Camacho, titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, quien se irá junto con Bonilla Valdez.

Pensar que había quien aseguraba que David repetiría en el puesto, lo que parece imposible, de acuerdo a los últimos acontecimientos.

Eso y que el equipo de la gobernadora electa ya anda buscando quien lo suplirá en la silla principal del Inde.

La pandemia, en este caso, ayudó a David, pues las actividades deportivas estaban restringidas y no hubo oportunidad de realizar eventos.

Bueno, sí hizo, claro, uno de béisbol, el estatal, en el que participarían muchas ligas y finalmente fue un torneo de equipos, en su mayoría.

Otorgaron a México, específicamente a Tijuana, la sede de los eventos femeniles de béisbol, el de clase Abierta, al que se clasificó el seleccionado nacional en Aguascalientes y el de menores de 15 años.

Estas competiciones tampoco se pudieron hacer, pues las autoridades mundiales del rey de los deportes, en la rama femenil, no quisieron arriesgar a las damas y lo cancelaron en tres ocasiones.

Pero estos eventos fueron un buen motivo para invertir muchos millones en los campos de la Liga Amateur de Tijuana, uno de ellos, el Ángel Camarena Romo, que será casa de los Industriales de Otay en el béisbol de la Norte de México.

Y cuando hubo oportunidad de demostrar que la administración del Inde sabía hacer las cosas, los Juegos Nacionales Conade, se suspendieron en el 2020 y el 2021 se le cayó el cantón a González Camacho.

Y es que David declaró que Baja California no participaría en los eventos, pretextando la pandemia y que no quería exponer a los deportistas.

Padres de familia y deportistas lo abordaron en el Centro de Alto Rendimiento, exigiendo respeto al trabajo de muchos meses, el director del Inde dio marcha atrás, si estaría la delegación de BC en el evento nacional, pero tendrían que hacer los traslados por carretera.

Pero no había billetes, mucho menos para los pasajes de avión, situación que resolvió el equipo de handball, con el apoyo del ayuntamiento de Ensenada, lo que no era su obligación, ya que fueron a Acapulco a representar al estado y no al puerto.

Los levantadores de pesas, que tantas medallas dieron a Baja California en la máxima justa del deporte infantil y juvenil de México, tampoco tenían en que viajar a Nuevo León para participar en el evento nacional.

Quien también está esperando que llegue octubre es el paladín, que fue uno de los objetivos de David, quien prometió removerlo de la presidencia de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California y todo parece indicar que tampoco lo logrará González Camacho.

En honor a la verdad, nosotros esperábamos más de David, pero le quedaron muy grandes los zapatos de Saúl Castro Verdugo.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy, esperamos que hayan aprovechado para irse a vacunar, pero si no lo hicieron, por respeto a quiénes si fueron, quédense en casa, lávense las manos y apliquen gel antibacterial, pero si salen a la calle, usen cubreboca y guarden la sana distancia.