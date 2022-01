Objetivos y metas

Estamos a la segunda semana del nuevo 2022, para muchos es el comienzo de nuevos objetivos, metas por lograr, mejorar aspectos de nuestra vida cotidiana, en fin, tratar de mejorar en todos los aspectos.

El tema del bajar de peso no lo podemos dejar de lado, cuidar nuestra alimentación, ir al gimnasio, comer más sano, dejar la comida chatarra, pero quién lo logra? Seamos honestos... Muchos no lo logramos.

Otro de los propósitos más comunes es viajar, conocer algún estado de la República que no hayamos ido, o si hay buen presupuesto, hacer un viaje internacional, ya sea Europa, Asia o ciudades importantes de los Estados Unidos.

Ser mejor persona, perdonar a los que nos hicieron daño en alguna etapa de nuestras vidas, también entra en estos objetivos de inicio de año, es poner a prueba nuestra conciencia y dejar ir los malos momentos a través de esa palabra mágica que es el perdón. Sanar el alma dicen algunos.

Emprender un negocio, crear una empresa, salir de la zona de confort, vender por redes sociales, aplicaciones, también es otro objetivo para muchos de los que están leyendo esta Columna, vencer los miedos es una gran decisión, hacer las cosas, resbalar, caer, pero seguir adelante, a pesar de esos tropiezos.

Ser mejor pareja, amigo o hermano, se vale, se reconoce y te ayuda a sentirte mejor. Dejar atrás pleitos familiares, evita corajes...Eso no nos lleva a nada bueno, sólo amarga a la larga y está comprobado.

Habemos otros, como yo, que no nos trazamos ningún objetivo, dejamos que todo se vaya dando con el paso de los días, como dicen los "gringos": Go with the flow.

Yo soy una persona que no delinea planes o propósitos, pero mi mente siempre está maquilando algo qué hacer, y así mantengo la mente ocupada en algo, me imagino que muchos están igual que yo.

Espero que este 2022 venga con muchos éxitos para todos, que tengamos salud y que pronto volvamos a la realidad de antes, sin pandemia, donde los abrazos abunden.

Muchas gracias por su espacio y los espero el próximo viernes, los invito a que me sigan en mi Instagram @danieldelatorretj, que tengan excelente fin de semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución