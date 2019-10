ON ya es historia

•Oficialmente, ya no habrá más Olimpiada Nacional, la máxima justa deportiva infantil y juvenil en México.

Ahora serán los Juegos Nacionales Conade, propuesta de competencia que tuvo 65 votos a favor y ninguno en contra, en la reunión del Sistema Nacional del Deporte, que se realizó en Nuevo León, estado que albergará la primera edición del evento, en el 2020. Alfredo Castillo Cervantes, cuando director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, amenazó en varias ocasiones de desaparecer la ON, pero nunca se concretó.

Pero Ana Gabriela Guevara sí la hizo buena, pese a que la velocista sonorense de Nogales surgió precisamente de estos eventos, primero como basquetbolista y posteriormente como atleta.

En el programa de competencia de los Juegos Nacionales Conade quedan fuera 15 deportes, medida adoptada para ahorrar recursos.

Gimnasia en tres modalidades, artística, rítmica y de trampolín, son los algunos de los deportes que desaparecen de ON, disciplinas que en BC han sido un éxito y dos atletas de este rumbo, Alexa Moreno y Daniel Corral, tiene boleto para los Juegos Olímpicos.

Según los dirigentes, los billetes destinados a esta disciplina, no sirven de nada y la gimnasia es una disciplina que no tiene desarrollo, ni proyección internacional.

También salen del programa de Juegos Nacionales Conade hockey sobre pasto, polo acuático y levantamiento de pesas, que daban muchas medallas a Baja California.

Además de vela, boliche, charrería, hockey en línea, ajedrez, surfing y tiro deportivo, aunque la Federación Mexicana de Tiro y Caza dio a conocer que siguen dentro de la justa.

Una de las razones principales para desaparecer la Olimpiada Juvenil y el Nacional Juvenil, es que estos eventos están enfocados directamente al Comité Olímpico Mexicano.

Y se busca que haya una nueva imagen del evento, donde sobresalga el máximo órgano rector del deporte en México.

Justifican la desaparición de Olimpiada Nacional con el tema económico, pues habrá una considerable reducción de gastos, al dejar el evento con 31 deportes y no los 46 que antes tenían competencia.

Pero no todo está perdido para los exponentes de las disciplinas que quedaron fuera del programa, ya que diez tendrán Campeonatos Nacionales, convocados por su respectiva federación.

Durante 25 años se realizó la Olimpiada Nacional, con la participación de niños y jóvenes de los 32 estados de la República Mexicana, así como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que son entidades deportivas y se agregó el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, que son los deportistas que nacieron fuera del país.

A nosotros nos han tocado los Juegos Nacionales Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, la Olimpiada Nacional, el Nacional Juvenil y ahora los Juegos Nacionales Conade, que son casi lo mismo, pero hay que cambiar, para no dar seguimiento al trabajo de otros.

Parece ser una tradición en México, no seguir con lo que hayan hecho otros, pese a que han funcionado los programas, todos quieren dejar huella de su paso como dirigentes.

Y eso se da, no sólo a nivel nacional, lo mismo sucede en el ámbito estatal y en el local.

Ya no tenemos espacio para más Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy.