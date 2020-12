O nos sirve, o no sirves

“Criticar al César no es criticar a Roma. Criticar a un gobierno no es criticar a un país.”

Carlos Fuentes.

Hace unos días, Víctor Trujillo, que personifica al payaso Brozo, se volvió tendencia en redes sociales debido al comentario editorial que hizo en su programa TeneBrozo en donde criticó al presidente López Obrador. “Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirves, o no sirves pa´ni madres”, le dijo.

¿Se “pasó de la raya” Brozo?, ¿fue crítica o fue insulto?, ¿la libertad de expresión se violó?, ¿hasta dónde se puede llegar con la libertad? Esta columna no tiene espacio suficiente como para responderlas, pero sí para algunas reflexiones al respecto.

Yo no se si sea el COVID o las fiestas decembrinas, pero la sensibilidad de quienes despachan en los Palacios de Gobierno - hoy revestidos de color guinda- se ha desbordado con singular melancolía. Entiendo la dinámica electoral y el rol que están obligados a jugar aquellos que cobran (y cobran bien) en la función pública defendiendo al patrón en turno, de verdad lo entiendo. Lo que no comprendo es dónde, en qué parte de la cortísima era cuatroté, se olvidaron las expresiones violentas, los insultos, los plantones, la quema de figuras, las pintas, los discursos incendiarios y las críticas feroces a los gobiernos y a la corrupción.

De ninguna manera estoy sugiriendo que la vara propuesta por la oposición del 2018, ahora gobierno, es de donde debemos partir y seguir subiendo de tono, ¡para nada!, jamás la violencia será la primera alternativa, para eso existe la negociación, el diálogo, la diplomacia, la reflexión, el debate y la discusión civilizada.

En el 2018 se optó por una violencia civilizada. Me explico: el resultado del proceso electoral no nace con la campaña de ese año, es producto una oposición insistente que fue muy dura con los gobiernos en turno y que, en gran medida bien justificado por los abusos, avanzó al punto de quebrar con el sistema hegemónico del “PRIAN” logrando prácticamente carro completo en las elecciones. Pero sin armas y ahí está el detalle.

Si algo puedo reconocerle al triunfo de Morena en el 2018 es justamente que el cambio fue pacífico con una mezcla poderosa de autenticidad, coraje, creatividad y un elevado tono en la crítica. Ahora bien, ¿no es precisamente eso lo que hizo Brozo? No cabe duda que no es lo mismo ser pato que escopeta.

*El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.