Números más mexicanos

Los números 47 y 49 han sido los más utilizados por los peloteros mexicanos que han jugado en Grandes Ligas.

Doce paisanos han jugado con el 47 en la espalda y otra docena ha hecho lo propio con el 49.

47

Aurelio Rodríguez fue el primero en lucir el 47 cuando le fue asignado por Serafines de California en 1967 y luego tocó turno a Vicente Romo al debutar en 1968 con Dodgers de Los Ángeles, aunque el “Huevo” sólo lo portó en un juego.

Francisco Barrios también se presentó en Grandes Ligas con ese par de dígitos con Medias Blancas de Chicago en 1974 y luego llegó Ángel Moreno en 1984 a estrenarse con Serafines de California.

Para 1986 Alfonso Pulido lo vistió con Yankees de Nueva York y a Ismael Valdez se lo asignaron los Marineros de Seattle en 2002.

En 1995 Isidro Márquez participó en siete juegos de Grandes Ligas con Medias Blancas de Chicago y enseñó el número 47 en su espalda, mientras que David Cortés también lo utilizó en 2003 con Indios de Cleveland.

Otro más de este club fue Karim García, quien se retiró en 2004 cargando esa cifra en el reverso de su uniforme con Orioles de Baltimore.

Los últimos dos fueron Jorge de la Rosa en 2004 para su debut con Cerveceros de Milwaukee y Luis Cruz con Dodgers en 2012 y 2013.

49

El otro número que apareció en la espalda de doce jugadores nacidos en México fue el 49 y el encargado de estrenarlo entre los “aztecas” fue José “Peluche” Peña, quien lo portó en 1970 con Dodgers de Los Ángeles.

Isidro Monge también lo colgaba en su locker cuando jugó con Filis de Filadelfia en 1982 y 1983, así como Teodoro Higuera de 1985 a 1994 con Cerveceros de Milwaukee.

Para Germán Jiménez fue su único número y lo defendió en 1988 con Bravos de Atlanta, mientras que Juan Acevedo debuto con él en 1985 con Rockies de Colorado y Dennys Reyes le tomó cariño ya que fue el único en vestirlo con cincodiferentes equipos, ya que lo cargó en 1998 con Filis de Filadelfia, de 1999 al 2001 con Rojos de Cincinnati, el 2002 con Rockies de Colorado, el 2004 con Royals y la temporada 2005 con Padres.

Otros mexicanos con el 49 en el dorsal fueron Roberto Ramírez con Rockies de Colorado en 1999, Miguel Ojeda para retirarse en 2006 con Rangers, Edgar González para debutar del 2003 al 2005 con Diamantes de Arizona y luego llegaría Jorge Campillo para presentarse con Marineros de Seattle en 2005. Cerramos esta lista con Yovani Gallardo quien también lo adoptó con Rangers de Texas del 2015 al 2018, Orioles de Baltimore en 2016 y Marineros de Seattle en 2017, mientras que César Vargas alcanzó la “Gran Carpa” en 2016 con el 49 en su uniforme.

“ESE ME DIERON”

Jorge Campillo y Edgar González no tuvieron de otra que portar el número 49 ya que ese fue el que les asignaron al momento de su debut en la “Gran Carpa”.

El “Popeye” se presentó con el 49 el 20 de mayo del 2005 y lanzó la novena entrada del duelo de su equipo Marineros de Seattle contra Padres de San Diego en Safeco Field. Hizo batería con Miguel Olivo.

“Cuando llegué a Grandes Ligas yo ya tenía asignado ese número; las organizaciones tienen uniformes con números y sólo le ponen el apellido para ese tipo de emergencias como cuando me subieron a mi”, explicó el tijuanense. Algo similar le ocurrió a Edgar González, ya que el 1 de junio del 2003 cuando fue llamado a debutar con Diamantes de Arizona en un duelo contra Padres de San Diego en el estadio Qualcomm, se encontró con la casaca 49 en su vestidor.

“Ese número 49 me lo asignaron en Arizona porque era el que usaba el coreano Byung-Hyun Kim pero lo acababan de cambiar a Medias Rojas de Boston y a mi me subieron a Grandes Ligas y ese fue el número que me asignaron”, recordó el neoleonés.

El 49 lo mantuvo por tres temporadas aunque luego lo cambiaría y en su carrera de diez años hay registro de cinco números diferentes en sus uniformes de Grandes Ligas.

“Yo tenía veinte años cuando debuté, de hecho fui el jugador más joven ese año en Grandes Ligas, así que imagínate que me hubiera puesto a pedir números en ese entonces”, agregó.

Buen día, es martes; que hoy le vaya bien.

Nos vemos en la parte alta del estadio Chevron

Goodbye Horses…..!!