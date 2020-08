Quienes tienen semanas atareadas por delante son los representantes del Instituto Nacional Electoral en Baja California, y es que sigue el proceso de la convocatoria para elegir al nuevo presidente del Instituto Estatal Electoral que quedó vacío tras el fallecimiento de Clemente Custodio Ramos.

Y es que después del examen de conocimiento que se aplicó en casa por el Covid-19 solo quedaron 16 de las 41 personas que levantaron la mano para convertirse en el consejero presidente que, entre otras cosas, coordinará las tan controvertidas elecciones estatales de 2021.

Estos diez hombres y seis mujeres son los que obtuvieron más de 6 en el examen de conocimiento, y presentarán el próximo sábado un ensayo presencial en las instalaciones del INE, eso sí, con 2 metros de sana distancia y todas las medidas que se puedan tomar.

Dentro de la lista resaltan nombres conocidos como el de Martín Ríos Garay, quien fuera hasta hace poco magistrado del Tribunal Electoral en BC, así como personal de diversas áreas del propio Ieebc.

Pero además el INE también anunció la convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros para la Junta Local del INE, luego de que Raúl Ramírez Bahena y Ricardo Rivera de la Torre cumplieran ya con su periodo dentro del organismo.

En este caso la convocatoria todavía sigue en la primera etapa, y todos aquellos que quieran concursar por el puesto tienen hasta el 17 de agosto para inscribirse.

Baja convocatoria

Hay quienes siguen preguntando si el PRI aún continúa con vida, está en renacimiento o solo muere lentamente; lo más seguro es que sea esto último y es que entre sus mismos correligionarios se sorprendieron, preocuparon y decepcionaron luego de que el “líder” del PRI en BC convocara a una sesión del Consejo Político Estatal donde se esperaba quizá una baja convocatoria de los 600 consejeros integrantes, pero no algo raquítico.

A pesar de que la convocatoria fue virtual (por aquello del Covid-19), es decir, que los consejeros únicamente necesitaban encender su aparato de comunicación vía internet preferido, la asistencia virtual fue tan baja que algunos se preguntan si la sesión llegó siquiera al 10% de su asistencia, los esperanzados aseguran que había 70 personas conectadas, otros que apenas lograron alcanzar los 60, cierto es que con esta sesión, dicen que queda de manifiesto el nulo interés y la falta de liderazgo que hay al interior del otrora invencible.

Algunos que no son consejeros dicen que esto es producto no solo de la desbandada de priistas que se fueron a otros partidos como Morena, sino que existen aún muchos priistas con ganas de trabajar, pero no como está organizado actualmente.

No obstante, lo más preocupante para el PRI y sus dirigentes es que esta falta de convocatoria y arrastre no solo la ven los rojos, también los otros partidos con los que están buscando hacer un bloque opositor y seguramente están tomando nota de lo que verdaderamente representa el PRI, tanto en urnas como en militancia, pues al parecer algunos siguen vendiendo la idea de que son la primera fuerza política en el País y pretenden encabezar la candidatura de gobernador y de los principales ayuntamientos , tal vez sea tiempo de que alguien le explique la realidad al dirigente del Comité Directivo Estatal, Carlos Jiménez Ruiz.

Liberar el estrés

Dicen que las redes sociales no perdonan y para muestra hay un botón, hace algunas semanas salía a relucir que el gobernador del Estado había estado jugando en un casino de Estados Unidos, a lo que él respondió que en efecto fue a celebrar junto con su esposa su aniversario de boda y cumpleaños, y además comentó que le había ido muy bien jugando.

Pues resulta que no ha sido el único político que ha sido visto jugando en casinos, el pasado miércoles fue mostrada una fotografía en Twitter donde se apreciaba a la diputada local de Mexicali Eva Rodríguez jugando en un casino.

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, señalando algunos que se estaba jugando el dinero del pueblo; la realidad en este momento es que aunque no ha finalizado la pandemia, los casinos están permitidos en Baja California, por lo que no estaba cometiendo ningún ilícito.

Pero actualmente, el sector salud ha realizado un llamado constante a mantenerse en sus casas, principalmente en Mexicali donde todavía se considera el epicentro de la pandemia en Baja California, por lo que al ver la imagen de la diputada en el casino, de inmediato desató los comentarios.