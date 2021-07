Fausto Gámez fue elegido como nuevo presidente de la asociación de Publirrelacionista de Baja California, en sustitución de Pepe Avelar quien ya cumplió con su periodo al frente del organismo. Como vicepresidente quedó Jorge D´Garay, quien por cierto fue recién nombrado consejero de Global Alliance, que es la asociación que aglomera organismos de este tipo a nivel mundial. Como tesorero quedó Alan Bautista, como secretaria Ángela Arroyo, mientras que como vocales: Vivian Salazar, Sara Leal y Javier Espinoza. El próximo 12 de agosto será el evento en el que la nueva mesa directiva tomará protesta de manera oficial. A pesar de la pandemia, esta asociación no dejó de lado sus actividades y tuvo exitosas conferencias virtuales. Además, con este organismo han logrado profesionalizar la profesión y además pertenecen a la asociación a nivel nacional. GANÓN Dicen que indignación causó entre la gente, sobre todo entre los profesionales, que trascendiera el pago que Gustavo César, el hermano de la Senadora Alejandra León Gastélum ha obtenido en una serie de contratos con el Senado de la República, en total por 4 contratos firmados, la suma total del monto es de un millón 560 mil pesos del águila. Dicen que no hay que ser un genio para intuir que los contratos por “prestar los servicios profesionales consistentes en asesoría, investigación y análisis relacionado al proceso legislativo”, es claramente una muestra de nepotismo, puesto que esta misma “asesoría” que da Gustavo César, se la otorga a su hermana misma. Lo peor de este pacto de hermanos, destacan muchos profesionales, es que el propio Gustavo César de León Gastélum no cuenta con estudios profesionales que avalen dichas asesorías, puesto que si bien en los contratos afirma tener la licenciatura en Administración de Empresas por la UABC, lo cierto es que no existe ningún registro de que el hermano de la Senadora tenga una cédula que acredite tal educación.

Se dice que de acuerdo a los contratos, Gustavo César, el hermano de Alejandra de León Gastélum, mejor conocida como “lady Champan”, podría estar ganando alrededor de 4 millones de pesos cuando su hermana termine el periodo de su gestión en el 2024.

"Resistes en problemas''

Quienes ya andan "acalambrados" son los integrantes de las "resistencias" que participaron en manifestaciones y protestas que se tornaron violentas hace varios años, cuando aún estaba la administración del ex gobernador panista Francisco "Kiko" Vegade Lamadrid. Y es que un Juez acaba de citar a varios de ellos para que comparezcan en una audiencia donde se analizará el expediente en su contra, donde se determinará si se envía a archivo definitivo, o se regresa a la Fiscalía General del Estado (FGE) de nuevo para desahogar las pruebas necesarias para fortalecer la carpeta de investigación en contra de los acusados, para luego enviar de nuevo el asunto ante un Juez de Control y procesarlos. El caso ya iba a ser enviado a archivo porque el agente del Ministerio Público de la Unidad de Patrimoniales había considerado el no ejercicio de la acción penal, pero el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Jorge Alberto Escárrega Germán, interpuso la impugnación para que el asunto no se cierre, sino que siga vivo en contra de los "resistes". De momento, quienes ya andan pensando en promover amparos a diestra y siniestra para no ser detenidos, son Alma Araceli Piña, León Fierro Reséndiz, Jorge Benítez López, Tania Mitzi Gallaga Hernández, Raquel Camacho López, el impresentable Filiberto Sánchez Gurrola (a) "don Fili" y Francisco Armando Zambrano Contreras. Será el próximo jueves a las 13:00 horas cuando se realice la audiencia en la Sala Virtual número 4 del Centro de Justicia del Río Nuevo. Así que aquí hay de dos sopas: La primera que el Juez confirme el no ejercicio de la acción penal, con lo que los acusados podrán respirar tranquilos porque el caso se irá a un archivo para nunca volver a ver la luz. La segunda, que el Juez determine que la FGE debe continuar con el desahogo de pruebas en la carpeta de investigación para fortalecerla y enviar a un Juez con pedimento de orden de aprehensión contra los acusados arriba señalados. Para algunos de los imputados, como Sánchez Gurrola y Benítez López, la situación es más complicada, puesto que ya están involucrados en otras acusaciones, incluso judicializadas, así que de proceder esta carpeta de investigación, podrían pasar varios años a la sombra. Por el momento los "resistes" andan asustados y lanzándose acusaciones entre ellos, porque dicen que a pesar de haber apoyado a Morena, ahora les dan la espalda.