Notas para Darío Benítez

No es mucho el tiempo que ha transcurrido desde que las nuevas autoridades tomaron posesión del gobierno municipal y, a los ciudadanos preocupados, nos gustaría hacerle algunas sugerencias a la nueva administración municipal de Tecate. En primer lugar, les queremos sugerir que no se vayan a subir al ladrillo del egoísmo y se mareen y olviden sus principales obligaciones. La ciudad no está como para que nuevos vivales lleguen a hacer de las suyas. El cansancio y abandono que hemos estado sufriendo desde hace varias décadas, no da para más y, aunque ustedes no lo crean, nuevas actitudes pueden surgir como respuesta al abandono en el que estamos. Nuestra ciudad no luce, ni, aunque sea, mediánamente limpia. Pero, y esto es lo más triste y descorazonador, tampoco es mínimamente segura. La inexistencia de un vínculo entre la policía municipal y la ciudadanía es obvia. Lo que existe es un reclamo constante contra las actitudes de poder, que los agentes de la policía municipal ejercen en sus horarios de trabajo, pero también, durante sus horas de reposo.

En la colonia San Fernando, el agente Alfredo Flores es el dueño de nuestra tranquilidad y de nuestro horario de descanso. La semana pasada, concrétamente el martes, llegó a las dos de la mañana, puso la música a todo volumen despertando a los vecinos que tenemos derecho al descanso, y apagó la música hasta las tres de la madruga

da. Siempre que los vecinos nos quejamos al C5 y a la comandancia, para que le llamen la atención, no proceden como están obligados a hacerlo y su actitud arbitraria, sigue impune. Por referencias de otras personas, sabemos que esta situación también se presenta en otras colonias. Algo deberá hacer Darío Benitez para que recuperemos nuestra tranquilidad.

En esta misma colonia la situación de mejoramiento urbano no existe. Excepto por la pavimentación con cemento de la Calle Francisco Villa, que es muy poco utilizada (no entendemos por qué se le dio prioridad), las demás calles están pésimas. La Calle Huetamo que tiene más de sesenta años de existencia, que mide de ancho menos de doce metros, es recorrida por camiones pesados, de carga, cuando deberían estar prohibidos de transitarla. Esta es una de las arterias que debieran ser atendidas con prontitud. Además, los vecinos la hemos estado solicitando desde el trienio de César Moreno González de Castilla, acusado de malversación de recursos financieros y otros delitos y, de la corrupta Nereida Fuentes, ambos convertidos en millonarios, con ingresos sospechosos. Uno y la otra solo llegaron a enriquecerse con nuestros recursos financieros.

Por último, todos los anteriores alcaldes y la nefasta alcaldesa, desperdiciaron la posibilidad de estrechar las relaciones entre gobierno y los ciudadanos, para desperdiciarlo en actos políticos en el resto de las ciudades de Baja California. Hasta ahora, no ha habido un solo presidente municipal que vuelva a recorrer la ciudad y la zona rural, para ver cómo se están resolviendo los problemas, o qué se puede ir haciendo para mejorar el estado de cosas. Ya basta de que se muestren en estrados luciendo el estrellato como cualquier artista, dejándose fotografiar y entrevistar luciendo elegantes prendas, y olvidándose al mismo tiempo de Tecate. Esa no es la canción que queremos escuchar. Vale.

*El autor es Licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.