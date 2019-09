Nostalgia auditiva

Durante la década de los ochenta, la industria musical atravesaba por uno de los mejores momentos; cada semana conocíamos nuevos grupos, solistas nacionales y extranjeros. En nuestra ciudad se escuchaban en la radio a baladistas muy reconocidos, agrupaciones juveniles, así como estaciones que promovían la música tradicional mexicana. Influencias también del vecino país, así era y sigue siendo la vida de los tijuanenses.

Uno de los momentos que esperábamos los que comprábamos los LPs, era llegar a casa, abrirlos con cuidado y ver el diseño interior, algunos artistas le invertían mucho en el arte y era todo un ritual, poner el disco en la tornamesa, siguiendo las canciones con la letra impresa. ¿Recuerdan el olor a plástico de la envoltura de los vinilos? También pedíamos que nos duraran mucho y no se escuchara el “scratch”, muy típico de estos materiales. Si se rayaban, les poníamos un penny americano arriba de la aguja.

Si alguno de ustedes tiene todavía discos en casa, guárdenlos muy bien, ya que algunos son muy cotizados en el mercado y llegan a costar hasta 5 mil pesos, sobre todo de artistas ya fallecidos, como Michael Jackson.

Ahora están de moda las fiestas “retro”, donde es lo máximo decorar las paredes con viniles, cassettes y VHS.

Algunos artistas han sacado ediciones especiales en este formato, porque en los grandes establecimientos tienen a la venta tornamesas con diseño vintage. Obviamente el precio es más elevado, pero un verdadero fan, si los compra.

Hace unos meses vi por Discovery World el programa “Todo lo cool”, el conductor Dave Le Blanc, hizo un programa dedicado a los discos LP y ahí explican por qué este formato tiene mejor calidad auditiva que el disco compacto y el mp3.

Algunos dicen que escuchar el vinil es como estar en un concierto en vivo. Los expertos en estos temas dicen que en lo digital se pierde información sonora, armonías y frecuencias. No sé si esto sea verdad, pero yo sigo escuchando los discos y los cuido como un tesoro preciado, los limpio con alcohol (no sé si sea bueno) y hasta por orden alfabético los tengo. Quizá sea una manía, pero quienes tienen me van a entender perfectamente.

Ayer también escuchaba a Maxine Woodside y tenía como invitados al grupo La Mafia, muy reconocidos en el concepto “cumbia tejana pop”, ellos están cumpliendo 40 años de trayectoria y sacaron una edición especial en vinil para sus seguidores y la producción se agotó. ¿Quizá porque vivimos de la nostalgia, de los recuerdos?

Mientras tanto, es eminente la desaparición de los CD y muy pronto en México dejarán de existir las tiendas de discos, ya que todo ahora es por plataformas y descargas.

Me imagino que una vez que ocurra esto, viviremos de la nostalgia de disco compacto, cosa que no pasó con el cassette, porque la calidad auditiva no era al máximo.

Para los que buscan estos discos, hay tiendas especializadas en el Centro de la ciudad, los precios van desde 50 pesos en adelante, dependiendo del artista y del año de edición.

Cambiando de tema los invito a que apoyen el teatro local con la obra Los Monólogos de la Vagina, que presenta una versión para adolescentes hoy viernes en el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana.

Aún pueden comprar sus boletos en taquilla, recuerden que lo recaudado es a beneficio de la Fundación Manos Entrelazadas, que ayuda y previene el abuso infantil.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución