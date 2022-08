Hace unos días tuve la oportunidad de irme de fin de semana a San Felipe, tenía años sin ir, fue volver a lo mismo, el lugar sigue igual que hace 20 años, pero bueno, la idea era desconectarse un poco de la metrópoli.

Platicaba esos días con una amiga que me acompañó, que hubo un disco que se llamó “Nos vamos de vacaciones”, lanzado en 1989 por la disquera Melody, la plática salió porque cuando éramos niños, el periodo vacacional duraba dos meses y regresábamos a la escuela en septiembre.

Justo en ese disco hay una canción que me gusta mucho y es “Detrás del amor” en la voz de Sasha (aún no era Sokol) y en su letra dice: Dime qué sucederá, cuando en septiembre vacíe de gente las playas dónde irán? Detrás del amor, cuando no queden barreras que derribar.

Todo ese disco incluye canciones que narran una historia de amor de vacaciones y la canción más famosa de ese Long Play fue “Verano peligroso” en la voz de Alejandra Guzmán.

Fue todo un hit en la radio nacional que hasta película le hicieron y ahí apareció nuestro paisano Antonio, que en esos años era un trancazo con el tema “En mil pedazos”.

El ex Menudo Charlie Massó también participó en esta compilación con “Tiempo de miel y de rosas”, la canción es buena, nos cuenta la historia de un chico de preparatoria que se enamora por vez primera.

La portada del vinilo nos presenta a los cantantes montados en motocicletas, con tipografía muy veraniega, con palmeras, muy playero todo, muy Acapulco, destino prioridad de la gente de la Ciudad de México.

Alix Bauer, la ex Timbiriche, ya había tenido su primer éxito como solista gracias a “Nos podemos escapar”, pero aquí participó con el tema “Siempre en mi corazón”, también muy buena balada, el disco está en Spotify por si lo quieren descargar.

Era mi época de preparatoria y eran los artistas que veíamos constantemente en la televisión y en programas como “Siempre en domingo”, donde hizo su debut como cantante Héctor Suárez Gomís, carrera que no fue nada exitosa y la disquera Melody le dio su carta de retiro y se dedicó a la conducción y actuación.

“Qué será, qué sucederá” fue la propuesta del incipiente cantante y otro que no tuvo mucho éxito fue el español Chao, quién formó parte también de este disco con el tema “Serenata”.

Recordar es volver a vivir, espero se hayan acordado de estas melodías y sino, les recomiendo que las incluyan en su playlist ochentero