Nos merecemos esta pandemia

Ya sé, suena muy trágico y fatalista pero es que no veo otra forma de entender esto que nos pasa, dado nuestro comportamiento del mes de diciembre.

Nos dicen que los contagios de Covid 19 están en niveles alarmantes, nos explican que nos vamos a un código rojo en ocupación hospitalaria, nos dicen que ha habido muertos hasta en el estacionamiento del Hospital General de Tijuana y ¿que hacemos? Fiestas de navidad con abuelos, hijos, nietos y hasta vecinos. De no creerse el nivel de inconciencia de los habitantes de esta ciudad.

Vi unas fotografías de la línea para ingresar a una tienda de mayoreo y era de 300 metros. Vi fotografías del interior de centros comerciales llenos a reventar en las compras navideñas. Ví videos de las calles de Tijuana repletas en las calles y cruceros mas importantes. Un desastre.

Eso si, la hipocresía y esa cadena de falsa seguridad en todo su esplendor: “solo nos reuniremos la familia y todos se cuidan”, “solo somos nosotros”, “somos menos de 10”, “haremos la reunión temprano” y toda la cadena de inconciencia social que nos podamos imaginar. Todo para “festejar” un día donde, formalmente, no pasó nada. O nada comprobable, al menos.

Uno de mis mejores amigos hace pruebas de antígenos a domicilio y está asustado del valemadrismo de la gente, de cómo anteponen el interés personal al colectivo y cómo la gente no entiende nada de cómo se transmite esta enfermedad que -supuestamente- enfrentamos. Muy triste.

Una ignorancia generalizada o un conocimiento acomodaticio. Como lo queramos ver. La gente piensa que no le va a pasar nada y se les olvida que la posibilidad de éxito para librarse del virus es bajísima.

Mientras, los muertos se acumulan, los contagiados se multiplican y nadie, absolutamente nadie, estamos haciendo algo en serio.

En el Gobierno del Estado andan cuidando las “formas” para no contradecir al Presidente y dejan pasar muchas oportunidades para “no alarmar” a la población, que digámoslo así ¡debería estar alarmada y con miedo a contagiarse!.

Yo mismo acabo de salir de la enfermedad, bastante bien librado por cierto, y mas fácilmente me doy cuenta que la gente aún no entiende nada. Lo siguen viendo como algo lejano, algo que a ellos no les pasará, aunque cada vez esté mas cerca del circulo social donde se mueven y cada vez haya mas condolencias que ofrecerle a amigos y compañeros de trabajo.

Con la vacuna anti Covid19 todavía pendiente para su aplicación, a la mayoría de la población todavía nos quedan 4/5 meses muy intensos de infectados y muertos y no veo por donde podamos parar la cadena de contagios, a menos que haya un toque de queda porque la gente simplemente anda tan campante en la calle.

El gobierno dice que van 122 mil muertos y 1.4 millones de casos, pero tan solo ahora que estuve enfermo me enteré de unas 20 personas que no fuimos a ningún laboratorio ni hospital y nuestro caso no fue registrado en ninguna parte. Simplemente ya traemos un “extra” de un poco mas de 220 mil muertos “adicionales” a los esperados para este año. Tragedia de tragedias.

No quiero ser pesimista pero los primeros meses del 2021 no pinta nada bien. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados.

*El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.