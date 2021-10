Norma Bustamante,la Fascista….

“Me emociona que hay la inercia de querer ser ustedes mismos. Lo contrario es un gobierno fascista”; fue lo que hace días el gobernador comentó durante una reunión a los alcaldes de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate. A mí me parece que él no es un hombre medianamente culto, pero eso de participar en política y no tener siquiera idea de lo qué es el fascismo retrata lo pequeño de su bagaje cultural; al igual que el pequeñito espíritu democrático de los alcaldes asistentes que, renunciando a cualquier hito de autonomía, decidieron reunirse con el gandalla que quiere seguir dictándoles la agenda de gobierno, que cree que por haberlos llevado de la mano en el proceso interno de MORENA le deben a él el puesto cuando él es el responsable directo de un gobierno sin obra pública alguna en los municipios que ahora representan, que apila muertos, que no fue capaz de defender el estado de derecho y que está sencillamente emputado porque su peso es cada vez menor en las decisiones de nuestro estado. Con razón Andrés Manuel y Bonilla se entienden tan bien entre ellos, ambos incapaces de profundizar en conceptos de trascendencia, ambos acostumbrados al chiste zonzo, a la bobería de no somos iguales cuando los hechos demuestran contundentemente lo contrario, creyéndose la idiotez de que con ellos todo, sin ellos nada. Según la corta altura de miras del gobernador la alcaldesa de Mexicali decidió encabezar un gobierno fascista, es que Norma Bustamante no sólo decidió no asistir a la farsa de la reunión, sino que anteponiendo los intereses de los mexicalenses hizo llegarle al gobernador un oficio en el que le exige el pago inmediato de 563 millones de pesos que el estado le retuvo a Mexicali; esta es otra de las muestras de un gobierno fallido, nunca antes en la historia de nuestro estado un gobierno estatal le había retenido dinero a los municipios, el mal manejo de la Hacienda Pública durante estos dos años ha sido tan desastroso que ni para pagar la luz del acueducto les alcanzó. Entre las ocurrencias y malos manejos, la corrupción, el contar con funcionarios de bajísimo nivel, Vicenta Espinoza es el claro reflejo de ello, un equipo de trabajo más al pendiente del humor del gobernador que en un ejercicio de planeación, junto con el uso de la estructura de gobierno para amenazar a la sociedad hicieron de estos dos años un costosísimo tiempo perdido; ni en los momentos más apremiantes del sexenio anterior se vivió algo parecido. Cuando Vega de la Madrid durante su último año, quiso hacer acciones contrarias al bienestar general, obedeciendo a una lógica de negocios personal para él y su grupo, Kurt Honold, Rodrigo Llantada y un servidor promovimos una mesa técnica financiera, Adolfo Solís y un grupo de profesionales fueron fundamentales para detener proyectos sin viabilidad financiera como lo eran la reestructura de la deuda, la planta desaladora de Rosarito y el segundo piso en Tijuana. Lo anterior se logró porque hubo interés de la sociedad civil en encarar el absurdo gubernamental, situación que durante los últimos dos años, asumo yo, por falta de pantalones, perdimos en el estado. En hora buena por la fascista de Norma Bustamante. Alcaldesa, ¿En qué le ayudamos?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.