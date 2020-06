Para quienes gustan del rey de los deportes, el beisbol, verlo o practicarlo, no todo está perdido en este 2020, aunque por ahora siguen paralizadas las acciones, debido al coronavirus, que seguirá entre nosotros si la gente no acata las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los Toros de Tijuana siguen esperando el arranque de la campaña 2020, que, de jugarse, será de 48 partidos del rol regular, 24 de ellos en el estadio del Cerro Colorado, pero todo está supeditado a que las autoridades permitan los eventos masivos.

La Federación Mexicana de Beisbol comunicó oficialmente que quedan cancelados los eventos nacionales, de todas las categorías, correspondientes al 2020.

Con este anuncio, obviamente que tampoco habrá estatal de Primera Fuerza en Baja California, así que Tijuana Municipal conservará, sin jugar, la corona obtenida el año anterior.

Y siendo objetivos, las ligas locales deberían cortar por lo sano y dar por terminados sus torneos.

La Municipal estaba en la final, serie empatada entre Gigantes y Leones, mientras que la Amateur jugaba la semifinal.

Los Industriales de Otay conservan esperanzas de debutar en la Liga Norte de México, aunque tampoco tienen una fecha definida ya que la cuarentena se alargó de más y si bien nos va, pudiera terminar en junio.

Pero como apuntamos al inicio, no todo son malas noticias, ya que Tijuana fue designada sede del Campeonato Mundial de Beisbol Femenil, justa que se desarrollará el mes de noviembre.

La Confederación Mundial de Beisbol tenía agendado el evento para mediados del mes de septiembre, pero con el brote del coronavirus, lo han ido aplazando y decidieron otorgar la sede a México.

Doce equipos serán los que disputen la corona, que en las últimas seis ediciones del certamen ha sido ganada por el conjunto de Japón, que junto con China Taipei y Filipinas, son los representantes de Asia.

Con una marca de treinta victorias en forma consecutiva se presentarán en Tijuana las niponas.

América tiene cuatro representantes en la competencia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y México, las anfitrionas, que hacen su debut en el evento mundial.

Las mexicanas consiguieron el boleto mundialista en una competencia panamericana, el año pasado.

Francia representará a Europa y por Oceanía estarán las chicas australianas, completando el certamen Cuba, República Dominicana y Países Bajos.

Se dice que el Mundial Femenil, que se hace cada dos años, tendrá como escenario el Estadio Chevron, donde los Toros hacen sus juegos como locales en la Liga Mexicana.

Baja California tuvo peloteras en el seleccionado mexicano que jugó el evento panamericano, pero quien sabe si las sigan considerando para la justa mundialista.

Como en todos los deportes, para las federaciones, México sólo es el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el resto del país es provincia y desprecian a sus deportistas.

Si las beisbolistas juegan al mismo nivel que las softbolistas de Tijuana y Baja California, el Mundial Femenil será un espectáculo de calidad, digno de presenciar de principio a fin, lo que sí planeamos hacer nosotros.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy, con una petición para los renuentes, los que se creen inmortales, como si nada pudiera pasarles, ya quédense en casa, acaten disposiciones de las autoridades y pronto podremos reanudar actividades, que ya no serán lo mismo, pero al menos no estaremos encerrados.