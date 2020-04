No te calmes

Acorde con el Profesor Adam Grant de la escuela de negocios de Wharton, cuando hay una crisis está nos puede llevar en dos direcciones: bloquear nuestra creatividad, o abrirla para poder salir adelante.

Y comenta que cuando una persona está ansiosa muchas veces le decimos que se calme, y esto francamente no le ayuda, ya que al estar impactado emocionalmente y tratar de calmarse eso le lleva a estar más ansioso aún.

Como recientemente escuchaba el estar viendo el. número de muertos por la pandemia en Europa o en Nueva York a muchas personas les deprime, o sea no trae mucho caso estar enterándose de dicho número, o de andarlo repitiendo.

Dicen los expertos que también cuando no manejamos Ben la emoción y nos preocupamos entra la mente en un estado de rigidez, “¿como voy a proteger mi trabajo?, ¿como voy a sobrevivir a esta crisis?, y desafortunadamente esa rigidez te lleva a no pensar adecuadamente, y por lo tanto no actuar idem.

Qué podemos hacer

La ansiedad se produce primordialmente por no saber lo que va pasar, pero curiosamente uno también puede estar muy excitado por no saber lo que va ocurrir, pero tiene confianza en el resultado final.

Y aquí encontramos ya una gran diferencia estimado lector: en estos momentos, uno se puede encontrar temeroso o se puede encontrar excitado por saber lo que pasará en futuro cercano.

Y en este sentido recordemos lo que dicen lo orientales: crisis es igual a oportunidad. Dentro de un año, ¿quienes serán los ganadores o los perdedores de la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia?

¿De qué lado quieres estar estimado lector?

Ahora bien, si no tienes conciencia de lo que ocurre, conocimientos y habilidades, perspectiva, paciencia, procesos, y creencias y hábitos correctos, tienes toda la razón de mundo para estar con pánico y angustiado.

Capacidad de resiliencia

Nos permitimos pasarte dos consejos. que nos pueden ayudar a no subestimar nuestra resiliencia, o sea la capacidad para superar situaciones traumáticas. El primero de ellos es, hoy es 5 de Abril, ¿cual es el problema más grande que tenías esta misma fecha el año pasado? Lo más seguro es que ya no te acuerdes, eso demuestra que lo resolviste.

El otro es en base al estudio que se hizo entre jóvenes que andaban de novios muy formales, la pregunta era qué pasaría si recortaban. La mayoría dijo en términos prácticos que no hallarían la puerta. Un año después volvieron a encuestar a los mismos, un porcentaje si seguía de novio, y otros ya no. A estos últimos les preguntaron cómo les había ido, y los que no hallaban la puerta ahora decían que ya habían encontrado otra persona ideal o que. andaban felices solteros. Estimado lector, usted tiene todo para salir adelante. Ánimo como dijo un buen amigo en un video.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros