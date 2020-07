No será tan barato

El Circuito de Baloncesto del Pacífico estaba considerado el organismo más barato del baloncesto profesional, eso, antes de la contingencia sanitaria que nos aqueja desde hace meses.

A pesar de que los directivos de los equipos empezaron a trabajar desde el mes de febrero, en estos días no están de acuerdo en la fecha en que podrían inaugurar.

Quieren abrir campaña en julio o agosto, lo que parece imposible, dicen que también podría arrancar en septiembre y otros aseguran que las fechas tentativas son 2 y 3 de octubre.

Están optimistas respecto a tener temporada y en caso de que las autoridades no permitan la apertura de los gimnasios, el torneo lo harán en una sola sede, pensando en Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Solo como dato, el gobierno de BC Sur, no hace mucho, declaró que en lo que resta del 2020 no permitirán eventos masivos y no creemos que el Cibapac quiera jugar sin gente en las gradas.

Además, no sería negocio para los propietarios de equipos, pues tendrán que gastar mucho en hospedaje y alimentación de sus jugadores, sin recuperar nada, al no tener acción en sus casas.

Quieren utilizar un formato como el que se estilaba en los eventos nacionales de Primera División, que hace muchos años dejaron de hacerse, al estallar los problemas en la Federación Mexicana de Basquetbol.

No es original la medida esa de jugar en una sola sede, la NBA hará lo mismo con lo que resta de su temporada, en Florida, en un complejo de Disney.

Quién sabe si sigan firmes los 24 equipos que estaban listos para disputar la temporada de Cibapac, pero en caso de ser así, otra opción es dividirlos en 4 zonas.

Con eso se reducirían los gastos, ya que los traslados serían a menor distancia, en camión.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Durango y Sinaloa, con los estados que tienen equipos en Cibapac.

Del estado 29 están los Lobos de Ensenada, que lo hicieron muy bien en su campaña de debut y los Coyotes, que por primera vez jugarán en Cibapac, aunque lo mismo dijeron que harían en la ABA, aunque al final fue puro cuento.

Parece que las cosas van más en serio con Coyotes, esta vez, ya que amarraron con el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana registrar el gimnasio de la Colonia Independencia como su casa.

En Ensenada, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación autorizará la actividad física cuando el semáforo cambie a naranja, pero sólo en los espacios abiertos, pero no los deportes de conjunto, como lo es el baloncesto.

Buenas intenciones de los directivos, pero creemos que, al final, tendrán que cancelar la temporada y dejarla para mejor ocasión, cuando la contingencia sanitaria haya sido, si no superada, al menos controlada y se permitan los eventos masivos.

Quienes gustan del deporte, como espectadores, el que sea, tienen que hacerse a la idea de que en el 2020 no habrá nada, ya que en muchas zonas del país la pandemia no cede y menos si la gente no atiende las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El espacio para los Apuntes se ha agotado y hasta aquí llegaremos… por hoy, recomendando que guarden su sana distancia, utilizar protección, al menos el cubreboca y si se puede, quedarse en casa, dicen que ya vamos saliendo de la pandemia y mientras son peras o manzanas, atender las indicaciones de las autoridades sanitarias.