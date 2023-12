No se hizo

En las redes sociales, donde se comenta del rey de los deportes, se decía que el pelotero cubano Yasiel Puig jugaría en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. El antillano ya tiene experiencia en el circuito veraniego del país, luego de haber defendido la franela de El Águila de Veracruz, club que tiene los derechos de retorno del pelotero.

Yasiel Puig fue pretendido por los Naranjeros de Hermosillo, como refuerzo en la campaña del béisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico, pero fue objetado por Águilas de Mexicali, que lo había elegido en un draft de extranjeros. Así las cosas, el cubano tuvo que irse a las ligas invernales más al sur y juega para los Tiburones de la Guaira, con quienes ha conectado batazos de todos calibres. Su actuación llamó la atención del conjunto de Tampa Bay, que lo pudieran regresar al béisbol de la Gran Carpa, pero en Estados Unidos tuvo un problema con las autoridades por apuestas deportivas.

Cuando se comentaba del regreso de Puig a la Liga Mexicana, se aseguraba que lo haría con los Toros de Tijuana, organización que, dicen, había sido autorizada por El Águila, para negociar con el cubano. Nunca hubo una declaración oficial de directivos de los Toros al respecto, así que ignoramos si llegaron a tener pláticas con el pelotero cubano.

Sigue el trabajo pretemporada en la oficina de los astados, anunciando el regreso del lanzador estadounidense Teddy Stankiewicz, quien formó parte del equipo que consiguió la corona. Otro de los peloteros que volverá será J.C. Escarra, quien la campaña anterior fuera enviado a Torreón, en calidad de préstamo, para defender la casaca de los Algodoneros del Unión Laguna. Con los Toros, el tiempo que estuvo, fue utilizado en el jardín derecho y con los Algodoneros, campeones de la Zona Norte, a la postre, jugó en la primera base.

Escarra, en el béisbol invernal de Puerto Rico, con los Leones de Ponce, es el receptor titular. Esa pudiera ser la posición de Escarra con los Toros la próxima campaña, pues ya no contarán con los servicios de Xorge Carrillo, otro de los peloteros que se fueron en el draft.

Óscar Robles, el tijuanense, será el manejador de los Dorados de Chihuahua, que regresan a la pelota de verano de México, luego de 14 años. Este será el sexto equipo que Robles dirija en el verano y actualmente, en el invierno, la Liga Mexicana del Pacífico, hace un buen trabajo al frente de los Algodoneros de Guasave. Robles hizo su debut como manejador con los Toros de Tijuana, que lo dejaron libre y para pronto fue firmado por la organización de los Tigres de Quintana Roo.

Con los felinos no hizo huesos viejos y fue firmado por los Algodoneros del Unión Laguna, luego con los Guerreros de Oaxaca y si la memoria no nos falla, franela que vistió. El año pasado dirigió a los Generales, que tuvieron la mejor campaña de los años recientes, aunque el conjunto de Durango se quedó a un pasito de los play offs. Eso no interesó a los directivos y no le renovaron, lo que aprovechó Chihuahua para firmarlo. Ya no hay más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy, cuídense.