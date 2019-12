Aunque en esta columna principalmente hablo de música o de radio y casi nunca de programas de televisión, les comento que el pasado domingo la transmisión del certamen de belleza Miss Universo captó la atención de los mexicanos después de muchos años de un rating muy bajo a nivel nacional e internacional.



Hubo algunos factores que llamaron la atención de los televidentes, pero el principal fue que la mexicana Sofía Aragón pasó al grupo de las 20 finalistas de manera directa y elegida por los jueces de dicho concurso y no por votaciones del público. Este año por vez primera, la organización a través de sus páginas oficiales, cobró por voto, por ejemplo si pagabas 100 dólares, la candidata de un país contaba con 300 votos.



Definitivamente, eso no agrada al público latino, por ejemplo recordemos que el reality “La academia”, durante muchas ediciones cobró las llamadas en apoyo de los cantantes que participaban, pero esa fórmula ya no funciona en nuestro país, ya que no son fanáticos de los certámenes de belleza, en cambio en Asia, las ganadoras tienen el apoyo de su gente y de grandes patrocinadores que apoyan de manera integral.



Para mí, la Mexicana Universal, merecía ganar el primer lugar, pero también la seguridad y mensaje de la sudafricana, Zozibini Tunzi, fue muy bueno. Al menos la mexicana nos dejó bien parados como país y su tercer lugar a muchos les supo a gloria. Ojalá algún día la selección de futbol soccer nacional logre dar al menos ese gusto a su afición y lleguen a una final mundial, ya que ni con tantos patrocinios y marcas que invierten millones, lo han tenido. No se gana pero se goza, ya debería quedar en el olvido.



Desde que la representante de México fue nombrada semifinalista se notó la seguridad de la chica, hablando un perfecto inglés, nada nerviosa y muy segura de lo que decía, por ejemplo en su primera intervención cerró de manera contundente diciendo que Miss Universo no buscaba una modelo, sino un modelo a seguir.



Quizá no era la más bonita de las candidatas, ni la de mejor cuerpo, pero su seguridad fue algo que impactó a los jurados y al momento de pasar a la ronda de las diez finalistas, hubo esperanza entre los seguidores de este tipo de eventos. Desde su llegada a Atlanta, fue una de las favoritas de los expertos y críticos de belleza en YouTube y otras redes sociales.



Llegó el momento de la etapa en vestido de noche, bajo los temas “I Could Fall in Love” y “Dreaming of You” de Selena en la voz de la cantante estadounidense Ally Brooke. Fue aquí donde la jalisciense salió al escenario con un vestido rojo que lució muy bien. Parece que ese color es de buena suerte entre las misses mexicanas que van a los concursos mundiales.



De nueva cuenta su inteligencia fue un factor que la hizo avanzar a la ronda de las 5 finalistas, ya que dijo que apoyaba las manifestaciones de las mujeres en contra de la violencia y fue contundente al decir que la violencia genera más violencia. Aunque había muchas favoritas como Filipinas, Malasia, Colombia o Islandia, su pase a esta ronda fue definitivo.



Después de muchos años sin clasificar a esta etapa, logra llegar a las tres finalistas y de nueva cuenta su preparación de años por un objetivo se vio reflejada, ya que tiene dos libros publicados y es conferencista, su mensaje es apoyar a las personas que sufren depresión o bullying.



Lo que más me gustó de la mexicana fue cuando en su respuesta comentó que la gente vive un mundo de perfección en las redes sociales, cualquiera puede mentir y vivir de apariencias. Yo creo también que esa es la realidad entre los jóvenes y no tan jóvenes, ya que su preocupación diaria son los likes en Facebook o en Instagram

Definitivamente le irá muy bien a Sofía y ya tuvo su primera conducción a nivel nacional en “Las Mañanitas” a la Virgen Morena por TV Azteca, gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo. Hasta la próxima semana.