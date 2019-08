¿No se está combatiendo la violencia en México?

Desde que empezó el presente año, las cifras de violencia en la nación se han incrementado indiscutiblemente, a grado tal que la capacidad de asombrarnos se ha desdibujado entre la mayoría de nosotros, esta semana en un bar de Veracruz hubo un atentado donde el saldo al momento han sido al menos 25 personas muertas, sin embargo, en todo el país es común despertarnos cada día con noticias macabras que ya parecen ser parte de la rutina.

De acuerdo a cifras oficiales, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 20 mil 600 homicidios, siendo febrero y junio los meses más violentos de los últimos 20 años, según estas cifras, por cada cien mil habitantes en la nación, se cometen un mínimo de 14 asesinatos cada seis meses.

Si bien es cierto que la cifra de homicidios se venía incrementando desde hace 4 años y que mucha de esta violencia parece más heredada de los gobiernos anteriores, también es cierto que no han pasado un par de meses desde que López Obrador y su equipo han asumido el control y la responsabilidad de la seguridad en la nación.

También es claro que los homicidios no sólo corresponden al gobierno federal, es una tarea conjunta de corporaciones de los tres niveles de gobierno que deben de trabajar de una manera coordinada para que los niveles de violencia disminuyan, puesto que no sólo son los homicidios las cifra que ha aumentado de forma vertiginosa, pero sí es la más importante, pues no hay mayor agravio que el arrebatar una vida humana.

Conforme al diagnóstico hecho por semáforo delictivo, indudablemente, el homicidio es el indicador más preocupante, pues tenemos una tasa 5 veces superior a la tasa mundial, la conclusión agrega que si bien el Presidente AMLO ha declarado el fin de la guerra, y aunque el Plan de Paz y de Seguridad contempla la regulación de las drogas como estrategia para la paz, la guerra continúa.

Según este análisis, el incremento en narcomenudeo es un indicador de que las policías siguen distraídas en la guerra, vaticinando que los homicidios continuarán subiendo o se mantendrán altos si no empezamos por regular las drogas. “La Guardia Nacional podrá ayudar en algunos delitos, pero difícilmente logrará impactar en homicidio y menos ahora que se ha distraído en funciones de migración en la frontera Sur”, añade.

Aquí la pregunta más importante es saber si se está haciendo lo necesario para disminuir la violencia en México, el Presidente AMLO ya aseguró que su prioridad es disminuir esa tasa, sin embargo, el país apenas invierte el 1% de su PIB en seguridad (y ni hablar del tema de la prevención), ante este panorama el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano han advertido que será difícil el combate a la delincuencia con los recortes en materia de seguridad.

De este presupuesto, agrega el estudio, 70 % es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e impartición de justicia, reclusión y readaptación mientras que sólo 1.5% se destina a prevención del delito y atención a los derechos humanos.

Respondiendo a la pregunta inicial, ¿se está haciendo lo necesario? Al menos en materia presupuestal no, en resultados, bueno entre enero y marzo el secuestro se disparó 550%, la extorsión aumentó 127%, el robo a negocio 62%, homicidios 48%, robo de vehículo 46% y narcomenudeo 31%.

La respuesta es NO.

*El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico.