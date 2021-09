No saben perder

Los aficionados, seguidores de los Leones de Yucatán, se le fueron a la yugular a la directiva, cuerpo técnico y peloteros, por haber perdido en la Serie del Rey. Yucatán llegó a tener ventaja de 3-0 en la serie, pero la cuarta victoria nunca llegó y los Toros de Tijuana conquistaron el segundo gallardete de su joven historia. Lo más suavecito que mencionan los aficionados de los Leones es que los peloteros se vendieron y permitieron que el conjunto de Tijuana ganara la Copa Zaachila. Eso significa que no dan ningún mérito al staff de pitcheo de los astados, principalmente a los relevistas, que fueron los mejores a lo largo de la temporada 2021. La efectividad del bullpen de Tijuana fue de 3.32, mejorando a 1.96 en carreras limpias permitidas en la postemporada. Toros ganaron 16 partidos en la postemporada y 11 fueron a la marca de los relevistas. Para la Serie del Rey mejoraron la efectividad a 1.87 y los Leones, en conjunto, sólo les pudieron batear un pobre .158 de promedio. Cuando los Toros llegaron con ventaja a la sexta entrada, Oliver Pérez, Brennan Bernardino, Michael Tonkin y Fernando Rodney, cerraban la puerta a los rivales. Ese bullpen también tuvo a Jesús Pirela y Jake Sánchez, que hicieron buenos trabajos en la Serie del Rey, lo mismo que Horacio Ramírez, que fue agregado a los relevistas. Gerardo Sánchez, Jorge Pérez, Tyson Pérez, Anthony Herrera y Joshua Corrales cumplieron cuando el timonel Homar Rojas los llamó a la lomita de las responsabilidades. Yucatán tenía un line up poderoso y en los tres primeros cotejos fueron determinantes los palos de cuatro esquinas de Sebastián Valle, Yadir Drake y Luis Juárez. Pero en los siguientes cuatro partidos de la Serie del Rey fueron nulificados, clave para los triunfos del equipo de Tijuana, que regresó de Mérida con la moral por las nubes, luego de ganar dos de tres juegos a los Leones. Quítense esa idea de la cabeza, aficionados de Yucatán, sus Leones pelearon, pero fue mejor el pitcheo de los Toros. Los peloteros pelean con los anotadores oficiales cuando consideran que fueron perjudicados en sus decisiones y los privaron de un imparable. Y es que no va a cobrar lo mismo un pelotero que batea .299, que el que terminó con .300 o más de promedio. Lo que si pueden reclamar a los peloteros de Yucatán es que llegaron al estadio del Cerro Colorado moralmente derrotados, sabiendo que pudieron haber conquistado la corona en su casa, pero enfrente tenían a unos Toros que nunca dejaron de embestir. Acaba de terminar la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol y ya se habla de un nuevo equipo, que estará en Mazatlán la temporada que sigue. Así, el puerto se uniría a Guadalajara y Monterrey como las ciudades que tienen pelota profesional todo el año. En realidad, no es equipo nuevo, todo parece indicar que será la franquicia que tenía Aguascalientes, con sus Rieleros, que jugaron béisbol de muchos quilates en la postemporada. Decían que Rieleros se irían a jugar a Reynosa, pero ahora aparece Mazatlán como posible sede. El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan… por hoy, hay que seguir cuidándonos, aunque estemos vacunados, cubreboca, gel antibacterial y sana distancia, los renuentes que se negaron a recibir sus dosis, quédense en casa.