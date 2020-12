No nos salvará el azar

Estamos en lo más oscuro de la noche, declaró el secretario de salud del estado. Me resultó idónea la metáfora, estamos a medio camino. Yo estoy asustado al ver a pacientes en mi especialidad de psiquiatría y que atiendo por videollamada, un contagio como nunca. O aplanamos la curva ascendente o tendremos un sistema de salud colapsado con escenas dramáticas de la gente falleciendo en casa o en la calle. En la mayoría de los casos se identifica por quien llegó el contagio al núcleo doméstico, generalmente un miembro que era previsible se contagiara, un nieto o un hijo. No salir de casa significa ser obsesivamente cuidadoso y evitar contacto con alguien fuera de la burbuja. Este modelo, como pompa dejabón, es muy frágil, pero estable si se lleva a cabo. El concepto de lo que es romper la

burbuja y su efecto dominó permitió a países como Nueva Zelanda usar sus ventajas naturales y sociales a favor de cero contagios. Pienso que estamos frente a una crisis de salud de la que no nos puede salvar el azar. Es absolutamente necesaria la participación de la mayoría. Me llama la atención la poca enjundia que le pone el presidente al tema de la pandemia, enjundia en su sentido mexicano de poner empeño o énfasis a algo. Dice lo correcto, pero sin alarma, sin la pasión que muestra sobre otros temas. Si la Iglesia Católica consiguió prevenir que millones se aglutinaran, qué no conseguiría el presidente si nos transmitiera la gravedad de lo que está sucediendo. Vendrá a visitarnos a Tijuana en enero, a hablar de seguridad, migración y otros temas relevantes pero la pandemia no es el objetivo de sus giras. Éstas hacen un efecto paradójico ya que al mostrarse tan desenfadado y libre de cubrebocas no apoya a la causa. Estoy convencido no se da cuenta del efecto negativo sobre la conducta colectiva. Ante la inseguridad tiene un discurso de abrazos y de cargar a los padres de responsabilidad, quiero pensar que detrás de eso hay una batalla real contra el crimen. Así quiero pensar que detrás de su no enfático mensaje, hay un equipo que está haciendo lo que se puede desde el gobierno, yo le doy buena calificación frente a la pandemia, mala frente a la inseguridad. La fantasía del pueblo bueno tampoco abona a la causa, apuesta genuinamente a una sociedad inteligente y buena que tendrá la razón y dictará el rumbo. Alcontrario, él debe ser un guía y el pueblo que comparte su programa lo seguirá. Veo la preocupación de Claudia Sheinbaum y a López-Gatell no lo deberían dejar tan solo en su función de conductor del comportamiento nacional, necesita la carta más fuerte.

*- El autor es psiquiatra y ejerce en Tijuana