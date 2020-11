No hay que bajar la guardia

Aún no es tiempo de lanzar campanas al vuelo, es una realidad que estamos presenciando un rebrote, no debemos de bajar la guardia, como sector debemos de ser cuidadosos y seguir siendo estrictos en la aplicación de los protocolos sanitarios, poniendo en primer término la salud del turista local y extranjero, así como la nuestra plantilla laboral, que es la responsable de que funcione nuestro negocio.

Si bien no ha sido fácil adaptarse a la nueva realidad, ya que hemos tenido que realizar cambios sustanciales en la forma en la que veníamos operando y hasta el momento nos hemos esforzado por brindar una experiencia segura a nuestros visitantes, es vital redoblar esfuerzos para que no volvamos a semáforo rojo, lo que implicaría el cierre de varios actividades económicas y desempleo de miles de personas, lo cual es algo a lo que no queremos regresar.

Por eso es vital que tanto los integrantes de la cadena de valor como la comunidad sigamos siendo sumamente cuidadosos, por ningún motivo descuidarnos porque esto nos podría traer serias consecuencias.

No echemos abajo los logros que hemos tenido en la materia, ya que nos sumamos a la lista de destinos seguros, al contar Baja California con la certificación “Save Travel”, gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California (SEST) y desde luego al trabajo realizado por los servidores turísticos.

En el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, hemos estado al pendiente trabajando de cerca con el sector en este proceso, y por ello hemos impulsado el Seminario de Manejo Responsable del Turismo, mediante el cual hemos capacitado a cerca de 100 servidores turísticos, entre los que se encuentran meseros, hoteleros, tour operadores así como fotógrafos del burro cebra de la Avenida Revolución, por otra parte acabamos de lanzar la campaña “la distancia que nos une”, con la finalidad de reactivar al turismo de manera responsable y sobre todo ser un referente a nivel nacional de que somos un destino seguro.

En este sentido, también hacemos un llamado a la población para que nos apoye continuando aplicando medidas sanitarias básicas pero fundamentales, como son el uso del cubrebocas, gel antibacterial, el lavado de manos y manteniendo la distancia social.

Estoy seguro de que juntos ciudadanos, empresarios y autoridades, lograremos salir adelante de esta situación, ya que así hemos superado grandes obstáculos. No bajemos la guardia por el bien de todos, usemos el cubrebocas.



*- El autor es presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco).