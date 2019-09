Así, con esta frase directa nos recibió el gobernador electo Jaime Bonilla en sus oficinas con motivo de una reunión con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California donde participo: “No hay excusas para fallar”.



La verdad es que estoy muy de acuerdo con esta expresión, sinceramente creo que ya se acabaron los pretextos, las excusas, los paros, las quejas, los berrinches, el cinismo y las payasadas de nuestros gobernantes, en la calle hay un grito desesperado y una urgencia de cambios drásticos que necesitan forzosamente cimbrar las entrañas del sistema y purgar todo aquello que esté podrido.



La única diferencia que tengo con este principio de “purga” no está en el qué sino en el cómo y particularmente en el irresponsable discurso de odio, separación, clasismo y división entre ricos y pobres, "chairos" y "fifís", la mafia del poder y la esperanza de México; así no, así no me late, así no es ni correcto, ni legal, ni moral, ni ético, ni nada.



Todos tenemos diferencias, yo tengo enormes diferencias con muchísimos de los postulados de la izquierda anquilosada pero también con la derecha, vamos, no se necesita ser copia fiel de una ideología para ayudar a construir un mejor país, al contrario, se necesita de las diferencias para enriquecer las visiones y sacar lo mejor de ellas.



Se acabaron los pretextos, se acabaron las excusas, no hay tiempo que perder, no importa si son 2, 5 o 6 años, lo importante es respetar las reglas del juego y ganarle tiempo al tiempo porque durante 30 años una bola de imbéciles, con sus poquísimas y honrosas excepciones, saquearon los recursos de nuestro estado socavando lo más íntimo de nuestro pueblo: su esperanza.



Algunas personas no coinciden en que debemos sentarnos con la autoridad electa debido al escándalo que han provocado al violar descaradamente nuestra Constitución, sin embargo es fundamental saber separar los temas y las agendas, es importante mantener el diálogo teniendo como marco el derecho y las instituciones que tanto nos ha costado mantener.



Ir juntos, gobierno y sociedad, no significa que en todo vamos a ciegas como los caballos de picar en las corridas de todos, ¡para nada!, las diferencias permanecen pues seguimos siendo libres de expresarlas, defenderlas y combatirlas.



Mientras la batalla legal por el respeto a la Constitución sigue su curso, por otro lado se nos abre el frente de la inseguridad y esta no merece ser desatendida por culpa de unos cuantos gandallas. Sentarnos con el Gobernador electo no significa validar sus gustos, prácticas o preferencias políticas, sentare con la autoridad es dar ejemplo de compromiso e integridad, es manteneros a la altura del diálogo con los pantalones bien fajados y seguir buscando el Baja California que todos nos merecemos.

* El autor es director de Testa Marketing.