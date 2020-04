No esencial

Aun con temor y a sabiendas de que no es de vital importancia el trabajo de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, todos los empleados de esta seguían yendo a Palacio, pues la titular, María del Carmen Espinoza, así se los ordenó.

Incluso ella, mediante oficios, videos y declaraciones, enviaba solicitudes a las dependencias pidiendo información con plazos de cinco días, aun a sabiendas de que se está viviendo una contingencia mundial y hay áreas que no están operando al 100%, sino con personal de guardia.

El Cabildo de Tijuana ayer aprobó un acuerdo y de manera unánime le dieron el revés a la síndico, pues no consideran a su dependencia como un área esencial.

Así que, aunque quizá a ella no le pareció, al menos su personal estará más tranquilo, porque era una dependencia a la que iban todos y no respetaban las guardias que solicitó el Presidente Municipal para evitar la propagación del Covid 19.

Liderazgos

Sin dudas, Kurt Honold, Luis Hernández, de Index, y Roberto Quijano han estado liderando al sector privado al defender las operaciones de la industria en Tijuana.

Y es que ellos se han reunido en diversas ocasiones con el gobernador, Jaime Bonilla; el secretario del Trabajo, Sergio Moctezuma Martínez López, y el secretario de salud, Alonso Pérez Rico, a fin de acordar la manera más conveniente para proteger la salud de los trabajadores.

Han estado al pendiente de cerrar empresas no esenciales, pero en general el evitar la clausura o un daño económico más grande al Estado con motivo del coronavirus.

Estos personajes, ante la ausencia de algunos liderazgos formales, han dado la cara por el sector empresarial.

En el caso de Canirac, sí se ha visto a Miguel Ángel Badiola, ver por el sector en esta época de crisis, pero dicen que otras cámaras y confederaciones se han quedado muy escondidas.

Crítico

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se ha mantenido crítico de los informes y datos de otorga la autoridad federal cuando estos no coinciden con las cifras que está arrojando la Secretaría de Salud en el Estado, y en su conferencia vía redes sociales de ayer no fue la excepción.

El Mandatario estatal cuestionó que la jornada de Sana Distancia se ampliara hasta el 30 de mayo, sin que esto se haya oficializado o formalizado en el Diario Oficial de la Federación.

Hay que recordar que luego de que se restringieron las actividades no esenciales, la autoridad federal lo hizo público en el diario oficial, pero no ha ocurrido lo mismo luego de que días atrás se diera a conocer que en algunas zonas del País, incluida Baja California, no reanudarán actividades hasta el 1 de junio.

Bonilla Valdez cuestionó al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico por qué no se había publicado oficialmente, a lo que el secretario respondió que se estaría esperando entrar a la Fase 3 para hacer todos los anuncios y cambios que esto conlleve.

El Gobernador finalizó diciendo que la curva de contagios continúa presentando un ascenso rápido y sigue manteniéndose la llegada de casos sospechosos.

Por cierto, también tuvo un poco de crítica para el Seguro Social al señalar como inaceptable que tengan 479 casos sospechosos, es decir sin un resultado de la prueba de Covid-19 y pidió al secretario que los 140 casos que quedan sospechosos en Baja California se confirmen positivos o negativos de manera inmediata.