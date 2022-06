No compren mi libro ha sido un fracaso

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Escribe… escribe, que algo queda”… Kotepa Delga.

El fracaso de mi libro, “93 años de edad, 75 en el periodismo, 62 en el beisbol”. Hoy viernes iba a escribir acerca de mi libro número 20, a ver si lo compraban. Pero al contrario, les sugiero no comprarlo, porque no sirve. Tiene 12 páginas completas de puros errores y son las primeras 12 que he revisado, por lo que ignoro si hay más fallas en las otras 520.

El índice onomástico, que considero de mayor importancia, aparece todo a la machimberra. Sin un solo número de página correcto.

Un nombre que aparece como publicado en la página 45, puede estar en la 98, ó en la 192, o en cualquier otra. Presento excusas, especialmente a quienes ya han comprado el libro. Y ya no creo poder entregarles algo correcto, porque he decidido no insistir. Llevo tres años tratando de que se publique algo como debe ser y no he podido lograrlo. Han sobrado motivos para no hacerlo posible. Como la edición de México, que llevé íntegra a la basura, porque había páginas repetidas mientras faltaban otras, dejaron fotos fuera, ¡otro desastre!.

A quienes devuelvan el libro, les mandaré su dinero. Envíenme, por favor, su dirección postal a jbeisbol5@aol.com, para yo remitirles la mía, a la cual me mandarán el tomo. Y de vuelta recibirán el cheque correspondiente. La mayoría de mis 19 libros anteriores fueron publicados sin inconvenientes, con éxito.

Pero, el principal culpable del fracaso de México y de éste de Ámazon, he sido yo mismo, nadie más.

Ya se me acabaron los ánimos para intentar algo nuevo o para corregir lo que parece incorregible.

La persona encargada del índice onomástico, me dijo que necesita más de un año para corregirlo. Imagínense, hasta más allá de junio de 2023. Posiblemente ya habré muerto, porque ya me acerco a los 94 años de edad.

Le pedí a mi amigo, el ingeniero en computación, Lucho Muga, eliminar el anuncio sobre el libro, que, como yo no había revisado esas páginas, aparecía al lado de mi columna.

Comprobado que en esta vida no se logra todo lo que uno desea.

Perdónenme por haber publicado ésto hace unos días…: “Ámazon, puso en venta el libro de mis 45 años en el periodismo y 93 de edad. Conté cuanto pude de mis intimidades profesionales y personales, en más de 500 páginas que me pusieron a la orden. Espero informarte y divertirte mucho”…

