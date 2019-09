No al remate de la UABC

El gobierno de “Kiko” Vega adeuda más de mil 500 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Baja California, adeudo que durante su ejercicio, debió prever y resolver anticipadamente, para cumplir con la Máxima Casa de estudios. Dejó pendiente ese compromiso como muchos otros, para dedicarse a sus propios negocios. Hoy, con el agua hasta el cuello, no enfrenta su responsabilidad. Por lo que la Universidad se debate hoy en múltiples carencias para cumplir con los estudiantes, sus trabajadores, docentes y otros compromisos y programas. Pero el amigo del gobernador, presidente del Patronato Universitario, de la Comparmex nacional y activista del PAN, Lic. De Hoyos Walther y sus cómplices del Patronato, han ideado una “solución” para sacar al gobernador de su compromiso: ¡Poner en subasta pública en diez días, antes que termine el desastroso gobierno del Estado, ocho bienes inmuebles, patrimonio de la UABC!... Esta situación insólita, es muy grave y produce un doble agravio a la propia casa de estudios. Primero, porque enajenar bienes inmuebles, constituye un daño a futuro. No importa qué tanto se pueda obtener de su venta actual. Los edificios y los terrenos son para asegurar el crecimiento y de la Universidad a futuro. Deshacerse de ellos, es condenar la ausencia de bienes en el porvenir de la institución que debe prever el crecimiento constante y desarrollo. En segundo, está el daño moral. El edificio de la UABC en la colonia Juárez, es una construcción emblemática. Es el primer edificio construido para la Universidad en Tijuana en 1963, gracias a las gestiones de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria # 2 de la UABC, encabezada por su entonces presidente, de apellido Lizárraga, ante el presidente López Mateos y el gobernador Eligio Esquivel, en un terreno donado por el legendario Gral. Ramón Arnaiz. Ahí funcionó la Escuela de Administración en sus primeros tiempos, ahí nació la escuela de Humanidades hoy Facultad y ahí funcionó también la Facultad de Odontología que prestó servicio social gratuito a los tijuanenses. Se habla de que ya hay un postor para construir una torre de muchos pisos que será nefasta para los vecinos de la colonia Juárez. En Mexicali, se propone subastar un predio de más de 90 hectáreas en el Ejido Coahuila, un espacio que podría servir a futuro para instalar escuelas de la UABC, un hospital de la misma o un centro cultural que tanta falta hace en el Valle de Mexicali. Asimismo, en Tijuana, un predio cercano al Cecut en la Zona Río y varias construcciones más. Por algo, algunos de sus amigos inversionistas ya se frotan las manos… El problema lo causó el gobierno de Vega y es él el que debe resolverlo, no sangrar y despojar a UABC de bienes actuales atentando contra su futuro. Estudiantes, catedráticos, ex alumnos, colegios de profesionales y ciudadanos ¡Debemos impedirlo!

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, cronista de la ciudad.