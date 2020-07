Ninguna sorpresa

Que el paladín de la normatividad hiciera un boicot al torneo estatal promovido por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California era de esperarse y amenazó con castigar a los circuitos por participar en el evento.

Ligas Unidas de Mexicali están firmes en participar en la justa, en la que se esperan 20 selecciones, diez de ellas que son las que hacen beisbol en la capital del estado.

En la Zona Costa hay diez circuitos interesados en participar, pero temerosos de enfrentar la ira del presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Baja California.

Este evento no perjudica a nadie, las ligas están paradas por la contingencia sanitaria y quieren jugar, pero para el evento no tomaron en cuenta al paladín, que no tenían porque hacerlo y confirmó lo que habíamos adelantado, el boicot.

David González Camacho, titular del INDE, que ha platicado con los dirigentes de ligas federadas, manifestó que los apoyará en caso de que sean sancionadas, lo que es seguro que sucederá.

Para ayudar a los circuitos que puedan enfrentar castigos, David se comprometió a solucionar el asunto, apoyado por el gobierno federal, a través de la Comisión del Deporte y la Cultura Física.

Y claro que también haría gestiones ante la Federación Mexicana de Beisbol, de que el paladín es directivo, por cierto.

Con la cancelación de la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, los equipos participantes pudiera alinear, quienes abran la cartera, a peloteros profesionales, los que no agarren chamba en la Liga Mexicana del Pacífico u otros circuitos invernales.

Hubo una ligera modificación en la convocatoria, ya que no habrá límite de edad para la categoría de adultos

Firmes las semifinales en San Quintín o San Felipe, con las finales en Tijuana, en los campos de la Liga Amateur, Ángel Camarena Romo y Luis García, a los que se le ha invertido una suma millonaria.

Los billetes no los metieron solo para este evento, la inversión, de todas formas, estaba programada, ya que había que dotar de un escenario digno a los Industriales de Otay, que participarán en la Liga Norte de México, que aún no tiene fecha para su temporada.

Y también había que acondicionar escenarios para los eventos internacionales de pelota femenil, que siguen firmes, hasta este momento.

El de menores de 15 años, programado del 30 de octubre al 8 de noviembre, con la participación de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Panamá y Venezuela, representando a América y el caribe.

Otros conjuntos en la contienda son Japón, China Taipei, Sudáfrica, Italia, Alemania, Guam y México, que a pesar de ser el anfitrión, es el invitado al certamen.

Del 12 al 21 de noviembre es la competencia Abierta de las bellas, este con los seleccionados asiáticos de Japón, que busca una corona más, China Taipei y Filipinas.

Los conjuntos de América son Canadá, Estados Unidos, Venezuela y México, que obtuvieron el boleto en el terreno de juego.

También pisarán los diamantes de Tijuana las chicas de Francia, Australia, Cuba, República Dominicana y Países Bajos.

A muchos nos gustaría volver a ver que midan fuerzas los equipos de Tijuana con los de Ensenada y Mexicali, pero conociendo como se las gasta el paladín, eso pudiera no ser posible.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan… por hoy y ya no haremos recomendaciones para que se cuiden y se queden en casa, de todas formas ni caso hacen y siguen en la calle, tan campantes, como si nada sucediera.