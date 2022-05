Nikita Khrushchev (15 de abril de 1894 - 11 de septiembre de 1971) fue el líder de la Unión Soviética durante una década crítica de la Guerra Fría. Su estilo de liderazgo y personalidad expresiva llegaron a representar la hostilidad de Rusia hacia los Estados Unidos a los ojos del público estadounidense. En el ámbito de los asuntos exteriores, desafió agresivamente a Estados Unidos y sus aliados. En un famoso estallido dirigido a los embajadores occidentales en Polonia en 1956, Khrushchev dijo que los soviéticos no tendrían que recurrir a la guerra para derrotar a sus adversarios. En una cita que se volvió legendaria, Khrushchev bramó: "Te guste o no, la historia está de nuestro lado. Te enterraremos". La postura agresiva contra Occidente culminó en el enfrentamiento con Estados Unidos durante la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962. El 29 de septiembre de 1959 después de su mediática gira por Estados Unidos, Khrushchev regresó a Nueva York para presentarse en las Naciones Unidas. En un incidente que se volvió legendario, interrumpió los procedimientos de la Asamblea General. Durante un discurso de un diplomático de Filipinas, que tomó como un insulto a la Unión Soviética, se quitó el zapato y comenzó a golpearlo rítmicamente contra su escritorio. Para Khrushchev, el incidente con el zapato fue esencialmente un juego. Sin embargo, fue retratado como noticia de primera plana que parecía iluminar la naturaleza impredecible y amenazante del líder soviético. En ese discurso mencionó que: “…Los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Ustedes los occidentales son tan crédulos que no aceptarán el comunismo directamente, pero seguiremos alimentándoles con pequeñas dosis de socialismo hasta que finalmente despertarán y descubrirán que ya tienen comunismo para siempre. No tendremos que pelear con ustedes. Debilitaremos tanto su economía hasta que caigan como fruta madura en nuestras manos. La democracia dejará de existir cuando les quiten a los que están dispuestos a trabajar y se lo den a aquellos que no”. Fue el 29 de septiembre de 1959, cuando Nikita Khrushchev pronunció su predicción para los estados demoliberales en la sede de Naciones Unidas. En ese momento, solo se temía la palabra "comunismo" en el mundo occidental. Habrá que recordar que el socialismo conduce al comunismo, ¿Cómo se crea un estado socialista? Hay ocho niveles de control, controla la atención médica y se controlarán a las personas, aumenta el nivel de pobreza lo más alto posible, las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si se les proporciona lo indispensable para que coman, aumenten la deuda a un nivel insostenible, de esa manera, pueden aumentar los impuestos, y esto producirá más pobreza. Tomen el control de todos los aspectos de sus vidas, bancos del bienestar, alimentos del bienestar, vivienda, salud, medicinas, becas del bienestar, apoyos económicos a adultos mayores, a personas que no trabajan y tampoco estudian, a las madres solteras, a pensionados y jubilados, a todos ellos los hará totalmente dependientes del gobierno y votaran de la manera que se les diga. Tomar el control de lo que la gente lee, escucha y ve, asegurar el control de lo que los niños aprenden en la escuela cambiando los libros de texto. Eliminar a Dios de sus vidas, en los gobiernos y en las escuelas, porque la gente necesita creer sólo en el socialismo dirigido por un Mesías, convencidos de qué es lo mejor para ellos. Promover la lucha de clases divide a las personas entre ricos y pobres. Eliminando la clase media causará más descontentos y será más fácil gravar a los ricos con el apoyo de los pobres. ¿Por qué la gente no puede ver lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Es la gente realmente tan ciega? Muy sencillo, tienen a todos anestesiados sin percibirlo, amordazados sin quererlo y extraviados sin saberlo. Cuidado, lo peor está todavía por venir. Nikita Khrushchev murió en 1971. Algunos lideres latinoamericanos aun desean y añoran esos negros años de la guerra fría, el comunismo y el socialismo. Comunismo o muerte reza un espectacular en la Habana.