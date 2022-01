Niegan solicitud a Obispo

Las autoridades en materia de Justicia electoral determinaron que el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, infringió la separación de Iglesia-Estado durante el pasado proceso electoral en el que realizó una serie de manifestaciones a favor del candidato a la gubernatura de Baja California del Partido Encuentro Solidario, así como la candidata a la alcaldía de Mexicali por el PAN.

Cabe recordar que en una misa, el Obispo de Mexicali pidió a los feligreses que oraran por dichos candidatos, incluso su mensaje fue grabado y estaba siendo compartido en redes sociales.

Aunque no hizo un llamado al voto, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron esto suficiente para considerarlo una violación y confirmó la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

El caso llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de que el obispo, José Isidro Guerrero Macías presentara un juicio electoral detallando que lo expresado se realizó en su libertad de creencia y culto.

Ahora tras la resolución, la autoridad turnará el tema a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, quien será el órgano encargado de determinar lo que sigue en el caso. Con la resolución de este caso, el cual llegó hasta las instancias federales, sin duda se sentará un precedente en las futuras contiendas electorales en las que es muy común, no solo en Baja California, sino en otros estados que algunos miembros de iglesias o cultos intenten participar de manera activa en las elecciones.

INCÓMODA PROPUESTA

La actitud del Colegio de Abogados ‘Emilio Rabasa’ de Tijuana ha causado molestias entre el gremio de los juristas, al “destapar” a un personaje que consideran “impresentable” para ocupar la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que los agremiados al “Emilio Rabasa” se pusieron a promover a Francisco Castro Trenti, ex director de Seguridad Pública de Tecate y hermano de Fernando, para que sea el nuevo Fiscal General del Estado.

Este “destape” o propuesta pública realizada por los integrantes de ese Colegio, dicen que ha causado molestia en otras Barras y Colegios, porque no consideran idóneo para ese cargo a Francisco, sobre todo después de su paso por el ex tranquilo municipio de Tecate. También, entre quienes se mueven en el ámbito político, señalan que tampoco fue bien visto el tema, pues ven una descarada maniobra de Fernando, conocido como “el Diablo”, para, a través de su hermano, controlar la impartición de justicia en el estado.

Y es que a como está la situación, el horno no está para bollos, por lo que consideran que la FGE siendo un área tan sensible no puede ser botín político para nadie.

Por cierto, tras el primer “destape”, el Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, lanzaron al aire una propuesta de terna, integrada por Ricardo Iván Carpio Sánchez, Rosendo Cervantes e Ismael Chacón Güereña.

La propuesta, dicen, es un poco más sensata que la del Colegio “Emilio Rabasa”.

Habrá que esperar ya en los próximos días la que envíe al Congreso la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.