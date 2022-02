Ni Inge ni Subse

Resulta que a Bonilla no le alcanzó siquiera para ser Ingeniero; no, no me sorprende que en aras de sostener un statu quo ésta haya sido una más de las mentiras con las que ha engañado a nuestra gente. De la supuesta “Maestría en Administración Pública” mejor ni perdamos tiempo. Tengo 52 años, mi primera referencia a su persona fue la transa del “Inge” cuando sobornó a jugadores del club de beisbol Águilas de Mexicali para que su equipo, Potros de Tijuana, resultará campeón, por ello fue expulsado del beisbol nacional. En lo gandalla el “Inge” ha sido consistente, al igual si se trata de mentir abiertamente en contra de los que nos opusimos a su desgobierno que en joder a muchos cuando tuvo la estúpida ocurrencia de impedirle a los ciudadanos apoyar a la Cruz Roja en el estado, tan sólo en Mexicali eso significó dejar de atender cientos de emergencias al habernos privado de casi la mitad de los recursos necesarios para operar. No cabe duda, hay personas que marcan el destino de nuestra gente, tristemente algunos otros le dan en la madre con sus acciones; es que, que el “mejor presidente de México” sostenga que el “Inge” fue un ejemplo de gobernador, sólo refleja su pequeñez, al igual que cuando la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero afirma que ella y Marina del Pilar son producto del proyecto político de Bonilla, ni qué decir del empleado del “Inge”, Armando Ayala, que entre crisis de identidad no ha definido acción alguna más allá de la de acumular muertos y sangrar las finanzas de Ensenada,

¿Encarceló a Kiko Vega?, ¿Dejó un estado más seguro?, ¿Disminuyó la violencia en nuestras calles?, ¿Acabó la descarada corrupción en el gobierno?, ¿Dejó mayor independencia en los órganos autónomos en el estado?, ¿Aumentó la recaudación?, ¿Acabó con la farsa de los carros chocolates?, ¿Mejoró nuestro sistema de salud?, ¿Se acabaron los diputados al servicio del gobernador?, ¿Mexicali es más segura?, ¿En Ensenada disminuyeron los homicidios?, ¿Tijuana recuperó su seguridad como sucedió en el 2009?, ¿Hay respeto a la división de poderes?, ¿Se le permitió gobernar a Arturo González sin importarle el daño a los tijuanenses?, ¿Tecate merecía el avasallamiento hacia su alcaldesa?, ¿Armando Ayala tiene la independencia de Bonilla que Ensenada demanda?, ¿Se acabaron los Molinas y Bujandas en el Congreso?, ¿El “Inge” respetó la voluntad de los bajacalifornianos al querer robarnos 3 años más en su periodo a través de la “ley Bonilla”?, ¿Se acabaron las componendas en el Congreso?, ¿Hubo alguna obra pública que valiera la pena en el estado?, ¿Se respetó la Ley, el estado de derecho?, ¿Estamos mejor ahora?, ¿Se siente usted más seguro?, ¿Funcionó la estrategia de contención ante la pandemia?, si la respuesta a todas las anteriores es negativa, ¿Por qué no exhibirlo como lo que fue?, un pésimo gobernador.

Hay un proverbio latino lapidario para esta reflexión: “Quod natura non dat, Salmantica non praestat”, “Lo que natura no da, Salamanca no presta”, es claro que en el caso del “Inge” ni la escuela ni la vida le dieron argumentos morales y éticos necesarios para mejorar el destino de nuestra gente; lástima, tuvimos demasiados pretextos y muy pocos pantalones; en fin, ni Inge, ni Subse y nosotros acumulando los daños de los gobiernos de Kiko y Bonilla.