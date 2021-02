Netflix invierte millones en k-dramas y películas coreanas para este 2021

Desde hace algunos meses, Netflix se volvió muy popular entre las personas que ven k-dramas, esto gracias a que empezaron a incluirlas en su extenso catálogo de películas y series, ahora mismo es tanto su auge que la plataforma planea invertir millones de dólares en k-dramas y películas coreanas para este 2021. ¿Cuánto invertirá y qué producciones? Acompáñame leyendo este artículo.

Los k-dramas son series de televisión provenientes de Corea del Sur, que usualmente no son de pocos capítulos y tienen una duración de una hora aproximadamente, éstas suelen caracterizarse por una producción de alto nivel, es decir no son de bajo presupuesto, tienen un reparto que llene las expectativas del público coreano y un guión que supere a otros k-dramas, es por eso que entre más pasa el tiempo estas series se vuelven más y más populares, de hecho a comparación de México, en Corea del sur la mayoría de las personas aún miran la televisión gracias a estas series y cuando termina una, la siguiente tiene que incrementar el rating de la anterior para así asegurar que miren el resto de los capítulos y se vuelva un k-drama exitoso.

El problema de estas series es que hasta hace unos años sólo se transmitían en Corea del sur y algunos sitios web los exportaban y los subtitulaban en español y en otros idiomas, el inconveniente era que no había ingresos para todo ese trabajo, así que estos sitios web empezaron a desaparecer o algunos crearon su propia manera de generar ingresos con anuncios y hoy son todo un éxito gracias a que existimos millones de personas que nos gustan estas series de televisión coreanas y esto Netflix, el gigante del entretenimiento, lo sabe.

De hecho, nos puso a prueba subiendo múltiples k-dramas clásicos para atraernos y lo consiguió porque la misma plataforma después de un tiempo dijo que gracias a las fans mexicanas se incrementaron sus visualizaciones al doble, es por eso que empezaron a crear sus propias adaptaciones y k-dramas originales de Netfix.

Por la misma razón este año la plataforma ha decidido invertir más 700 millones de dólares en k-dramas y películas coreanas, para abrir sus propios centros de producción en Corea del Sur solo para hacer k-dramas, uno se ubicará en Paju-si y otro en Yeoncheon-gun, en la provincia surcoreana de Gyeonggi, también comunicó que rentarán un espacio de siete mil metros cuadrados en Samsung Studio para producir contenido.

Si para el día de hoy nos han lanzado producciones impresionantes con el equipo que cuentan, no puedo imaginar el grado en el que estarán en el futuro, de hecho ya nos confirmaron varios estrenos para este año como un capítulo especial de Kingdom, así como The sea of Silence, y la segunda temporada de Love Alarm, un k-drama que se ganó el corazón de millones de Doramaniáticas.

Otra adaptación que está dando de qué hablar es la de "La casa de papel", una serie española que fue todo un éxito en su momento y que seguramente resurgirá luego de que salga esta adaptación, ahora cuéntame tú, ¿Has visto algún k-drama en Netflix?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.