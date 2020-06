Caló hondo en los aficionados de la vieja guardia de la Liga Amateur de Beisbol de Tijuana el anuncio de la muerte de Naty Segovia, hace unos días.

Desde hace años, Naty se había ido a vivir a San Diego, ciudad en la que pasó a mejor vida, aunque nunca dejó de estar al pendiente de lo que sucedía con la liga de sus amores.

Buenos patrocinadores ha tenido el circuito rojo, pero sin lugar a dudas, nadie como Naty, que ayudó a varias directivas y a muchos peloteros, todos los que se acercaban a él.

Y sí, Naty fue patrocinador en el circuito rojo, pero de ningún equipo en especial, a él le gustaba estar en las gradas y gozar del buen nivel de pelota que siempre ha tenido la liga escarlata.

Claro que también apoyó a las selecciones de Tijuana Amateur en los eventos estatales de Primera Fuerza y fueron varias las ocasiones en que viajo para ver en acción a las escuadras de Baja California, más cuando el circuito rojo era la base.

Bueno, de hecho sí patrocinó un equipo, Tambos y Tanques, que era el nombre del negocio que tenía en la calle Pío Pico, en la zona Centro de la ciudad.

Ese conjunto participó en la Liga de la Amistad, el fuerte circuito que se jugaba a media semana y fueron contadas las ocasiones que asistió a los partidos de sus ahijados.

Espléndido, como siempre, Naty hasta les patrocinaba la fiesta navideña que tenían los integrantes de este equipo, en la residencia de Alberto Díaz Mayén, antes de llegar a la avenida Allende, en la colonia Independencia.

En las jornadas dominicales de la Liga Amateur, el paletero que vendía en los días calurosos hacía su agosto con Naty, quien pagaba los helados a todos los niños y adultos que lo desearan.

Y así, por el placer de ser, muchas veces obsequiaba gorras a sus amigos, de las que vendía el Zurdo González, originales, de los equipos de Ligas Mayores.

En un mero acto de justicia, la Liga Amateur de Beisbol de Tijuana puso el nombre de Naty Segovia al salón de actos que construyeron en el acceso al campo Luis García.

En una ocasión, a mediados de la década de los 80`s, concentraron en Tijuana a la selección mexicana de beisbol que participaría en un evento internacional en China.

Ya estaba como presidente de la Federación Mexicana de Beisbol Alonso Pérez González, en aquel entonces Mayor y también tuvo el apoyo de Naty, que proporcionó una de las unidades que utilizaba en su negocio para el traslado del equipo de los peloteros al aeropuerto de Los Ángeles.

En esos años, Aurelio Calva Flores estaba al frente de la Dirección de Asuntos Deportivos del Estado y aunque el abogado no conocía lo más elemental del rey de los deportes, viajó a China, invitado por Pérez González.

Recordamos que en esa selección mexicana estaba contemplado Saúl Soto, pitcher que fue caballito de batalla de las selecciones de La Mesa y que al final se quedó en Tijuana, al no contar con la documentación requerida para subirse al avión.

Pero el de Naty no fue el único deceso que enlutó al circuito rojo, también falleció Mario Orozco, que seguía activo, dando batazos en el beisbol master.

Jugador cumplidor, muchos años defendiendo la franela de Cerveceros Tecate, la escuadra dirigida por Heliodoro Díaz Orozco, el Magnate, fue el receptor en el Juego Perfecto que Alberto García, el internacional Güero, le ganó 1-0 a los Electricistas, que en la lomita tuvieron al Viejito Luis García, el mejor lanzador que ha tenido el béisbol mexicano de aficionados.

Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que Cerveceros Tecate fue el único equipo en el que alineó Mario y luego lo vimos como coach en ese mismo conjunto, aunque ya no dirigía el Magnate.

El junior de Mario también jugó pelota en clase Mayor, pero él como lanzador y lo hacía bien.

La última vez que vimos a Mario junior fue en un encuentro de softbol de la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional, con su hija como parte del seleccionado de Baja California.

Ya no tenemos espacio para más apuntes y hasta aquí los dejamos… por hoy y una recomendación o petición para los inmunes, ya quédense en casa, la situación no está como para andar en la calle, como si nada pudiera pasarle, malícienla y más pronto podremos volver a la normalidad y aunque ya nada será igual, al menos no estaremos confinados.