Por fin, el Medio Maratón de Tijuana 2021 será una realidad, este próximo domingo 22 de agosto se correrá la edición número 26 de este ya histórico evento que organiza el IMDET por motivo del aniversario de la fundación de Tijuana, pero que en 2020 se suspendiera por la pandemia. Este año el evento ha tenido muchos contratiempos y postergaciones, al grado que se pensó se cancelaría definitivamente. La salida frente al Parque Morelos por el Bulevar Insurgentes será muy temprano, a las 6.30am, tratando de evitar que el calor y la humedad afecte de gran manera a los participantes. Esta vez se limitó a 2,500 corredores lo que provocó que muchos no alcanzaran a inscribirse y otros tantos no lo podrán correr por no haberse vacunado, ya que es uno de los requisitos para poder participar. Y aunque no ha habido mucho tiempo para promocionar el evento, vendrán a participar algunos kenianos y corredores del interior de la república, pudiendo ser que se presenten algunos de los mejores corredores de México. Esta vez, los premios para ganadores absolutos, categorías y de tijuanenses nativos y residentes serán menores a otros años además que será más complicado subirse al podio y llevarse premios pues solo los tres primeros tendrán derecho, no como los cinco de ediciones anteriores. El efectivo para tijuanenses serán de 5 mil pesos, 4 mil y 3 mil pesos, y pronosticar quién ganará esos premios no es fácil, pues podría ser que algunos no participen por cualquier razón, ya sea que no hayan alcanzado a inscribirse o les falte el comprobante de vacunación, pero de cualquier forma aquí mencionaremos los posibles ganadores: Entre los nativos, Gonzalo Cruz que últimamente ha estado ganando carreras y se ha visto muy fuerte, es el más indicado para llevarse el premio, de ahí Fernando Barragán, seguramente se llevará el segundo lugar, ha mejorado mucho al grado que el domingo pasado en Tecate logró vencer a ¨Pollito¨ Valdez, el gran corredor de Mexicali. El tercer lugar de nativos estará muy peleado y puede estar entre Armando Rabadán, ¨Jumi Martínez¨ y Adán Velázquez. Entre las damitas nativas, la gran favorita sin duda es Fernanda Medina, medallista en eventos nacionales y que hace poco participara en Memphis Tn, buscando calificar a los Panamericanos Juveniles. El segundo lugar puede ganarlo Patricia Martínez, pero tendrá una dura rival en Andrea Nájera, otras posibles contendientes pueden ser Diana Magaña si es que participa o Selene Elenes que, aunque vive en Ensenada, es nativa de Tijuana Entre los residentes no hay otro que el gran veterano Raymundo ¨Rayo¨ Torres porque Alexis Verdugo ya tiene buen tiempo ausente de las carreras, los demás lugares, es una incógnita, pero bien podría estar ahí, Jesús Antonio Soberanes o Luis Torres. Entre las corredoras residentes, la favorita es Andrea Jarillo, aunque no ha estado participando en las carreras se ha mantenido entrenando, los demás lugares pueden estar entre Ada Saiza, Isabela Ley, la veterana Mary Rodríguez o dando la sorpresa Carolina Carrera. El próximo domingo se sabrá quiénes ganan los premios a los mejores tijuanenses, pero esperemos que no ocurra algún error en resultados y se entreguen premios inmerecidos, y también esperamos que los ganadores residentes tengan sus comprobantes de residencia y puedan cobrar lo justamente ganado.