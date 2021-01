Nath Campos denuncia que sufrió abuso por parte del youtuber Rix

En los últimos días, las redes sociales han explotado debido a que la Youtuber Nath Campos subió un video en donde cuenta su historia de abuso sexual por parte de uno de sus colegas y ex amigos Rix, quien también es creador de contenido para las redes sociales.

Nath nos comparte que esto sucedió un día en el que salió de antro con sus amigos y en el que se emborrachó a tal grado en el que no recuerda con exactitud qué fue lo que sucedió, lo último de lo que se acuerda es que esa noche sus amigos se ofrecieron a llevarla a su casa, una vez llegaron, el Youtuber Rix la subió hasta su departamento, ella entró a su cuarto pensando que Rix se iba a ir, pero no fue así, ya que el Youtuber aprovechó la situación para “hacerle cosas mientras dormía”, ella menciona que no podía mover los brazos ni las piernas y aún no sabe si fue por el shock o porque estaba muy borracha.

Al día siguiente Nath despertó muy alterada diciéndole a Rix que se fuera de su casa, él se fue y después le mandó un mensaje diciéndole que no se molestara, que él también había estado borracho y que solo porque ella no recordara bien lo que sucedió esa noche no quería decir que él hubiera planeado todo.

Luego Nath platicó con sus amigos más cercanos sobre todo lo que había sucedido y la mayoría de ellos fueron cero empáticos, lo normalizaron y no le tomaron importancia, esto es algo clave, porque gracias a las respuestas de sus amigos es que ella no pudo contarlo en ese entonces, pensaba que si sus amigos lo tomaban de esa forma todo el mundo pensaría igual.

Posteriormente todo se fue complicando porque Nath y Rix pertenecían a la misma empresa, empresa que los guiaba por distintas campañas en donde debían trabajar juntos, ella platicó con ellos sobre todo lo que había pasado y básicamente le propusieron que sacara todo a la luz o simplemente lo dejara de lado, como Nath aún no se sentía capaz decidió guardarlo y les propuso que no la pusieran en campañas junto a él, lo cual aceptaron pero con el tiempo le dijeron que lo recapacitara porque Rix realmente no estaba perdiendo nada, al contrario ella no estaba teniendo tanto ingresos como antes y esto le afectaría en el futuro, así que por trabajo tuvo que soportar a su abusador.

Tiempo después llegó la marcha del 8 de marzo en el que cientos de mujeres salieron a luchar por sus derechos, Igualdad y un alto a la violencia, en ese momento ella entendió que no estaba sola, que cientos de mujeres han vivido algo parecido pero no lo dicen por temor a ser rechazadas, porque muchos piensan que es algo “normal”, cuando realmente no lo es, es por eso que tomó el valor para poder contarlo y esto es algo de lo que muchísimos estamos orgullosos, porque gracias a que Nath contó su testimonio, son más las chicas y chicos que han compartido sus historias y han desenmascarado a influencers que no merecen llamarse así.

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.