Nada de beisbol, ya esto pura Navidad

CORAL GABLES, FLORIDA (VIP/WIRE).- Hoy a Santa Claus, le pido, que haga pronto terminar, de manera radical con cuanto es coronavirus.

Mañana, 25 de diciembre será el 359, tricentésimo quincuagésimo noveno día del año 2022. Ahora, por supuesto, que en los años bisiestos, el Día de Navidad es el 360. 74 bigleaguers nacieron en el Día de Navidad. Entre ellos, Francis (Pud) Galvin en 1856; Nelson (Nelly) Fox en 1927; Manny Trillo en 1950; Rick Ánderson, 1953; Rickie Hénderson, 1958; Miguel Taveras en 1981; y Garrett Cooper, en 1990.

A las 12 sin segundos

nos llegará El Niño Dios,

asustado, con razón

por tan loco que está el mundo.

Dijo la Vírgen María:

“Verdad que ésto está muy loco,

ojalá mejore un poco,

¡huy, qué bueno así sería!”.

También dijo San José:

“¡Que desastre, compañeros!

espero que el Año Nuevo

nos cambie todo esta vez”…

Como ahora es Navidad,

Santa Claus, se te suplica,

oigas a tantos que gritan

por vida de calidad.

El Niño Jesús no se parecía a su papá, San José, sino al Espíritu Santo. La Navidad, el Año Nuevo y el Thanksgiving, a los pavos les da pavor. No me explico cómo ni por qué, si la Navidad es tan bonita, la tenemos una sola vez cada año.

¿Qué tal otra noche de Navidad del 24 al 25 de junio? ¿Se imaginan si Jesús hubiera sido bigleaguer? San Nicolás y El Niño Jesús están equivocados o son muy injustos, porque a los niños ricos les llevan muy buenos regalos, mientras que a los pobres los arreglan con cualquier cosa…

Si ellos dos son buena gente, debería ser al contrario, ¿o no? ¿La mula y el buey, eran parteros? Porque fueron los que vieron al Niño nacer. Vivimos esta única semana de paz y después 51 de guerras. Así no mejoramos. “Los Tres Reyes Magos… vienen del Oriente… con su taparita llena de aguardiente”… Ajá, con que emborrachándose encapillados, ¿no? Me extraña que a nadie se le haya ocurrido poner una fábrica de pañales marca “Niño Jesús”.

¿Te imaginas el anuncio?…: “Señora, para que su bebé ensucie y moje cuanto quiera sin atarearla”. Aún cuando el poema de Andrés Eloy Blanco es octogenario y famoso, nadie ha puesto un Nacimiento, un Pecebre, con el Niño Jesús negro.

Donald Trump le pidió a San Nicolás otro Ángel de la Guarda, porque el que anda con él ya está muy cansado. ¡¿Qué es de la vida aquel Prefecto de Belén llamado Poncio Pilato?! Ya que terminé, me voy, y en esta fecha no he escrito, como queda aquí clarito, ni una línea de beisbol. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

